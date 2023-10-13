中國能源建設（3996）旗下三間公司簽署《成交確認書》，通過公開競買競得廣州市天河區天河智慧城核心區廣汕二路AT0305231地塊使用權，成交價為42.884億元人民幣。城市投資發展公司、廣州天投及廣州天科三間附屬公司，按佔比95%、1.25%及3.75%出資及支付代價，並於10月18日簽訂《國有建設用地使用權出讓合同》。
是次競得的土地規劃用地總面積58715.52平方米，出讓面積48988.4平方米，用於發展居住用途另加1200平方米商業設施配套，年期為70年。項目將於36個月內竣工。集團指，是次競得用地，有助於提高其房地產業務市場知名度和市場佔有率，提升行業地位和品牌知名度。集團指，已就項目支付訂金20%，並在簽訂合同之日起30日內支付土地成交價款總額的50%，餘款則於明年3月底前支付。
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