是次競得的土地規劃用地總面積58715.52平方米，出讓面積48988.4平方米，用於發展居住用途另加1200平方米商業設施配套，年期為70年。項目將於36個月內竣工。集團指，是次競得用地，有助於提高其房地產業務市場知名度和市場佔有率，提升行業地位和品牌知名度。集團指，已就項目支付訂金20%，並在簽訂合同之日起30日內支付土地成交價款總額的50%，餘款則於明年3月底前支付。

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