報道引述其中2名消息人士透露，已經數星期無法聯絡王亞偉。

王亞偉曾任華夏基金管理公司副總經理、副總裁，被中國股民稱為「基金大佬」、「公募一哥」及「A股股神」。 王亞偉2012年辭職轉投私募，成立深圳千合資本管理有限公司。由「公募一哥」做「私募大佬」的王亞偉，於2014年亦曾傳出被中證監調查。

至於58歲的朱從玖曾在中證監任職，之後調任浙江省，擔任10年浙江省副省長，今年1月當選浙江政協副主席，但5月就因涉嫌嚴重違紀違法而落馬，接受中紀委調查。

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