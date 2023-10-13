她更透露，澳娛綜合旗下新葡京的整修計劃預計明年施工，會加入新餐廳與店舖，但會保持酒店房數量。現時新葡京營運431間客房。一旦澳門未來任何一年的賭收突破1800億澳門元大關，她說，澳博亦會如賭牌所及政府要求，加碼投資20%。

此外，澳博亦日前公布，由於預期延長旗下自行推廣娛樂場所在的回力大樓租約，加上另一衛星場凱旋門的服務費上升，因此修訂原有與業主兼出租人即集團聯席主席之一梁安琪所訂的租約。當中回力大樓的租期由今年底到期延長至明年三月。原有在2023年年度租金上限由300萬元，增至2024年度的1020萬元。

至於凱旋門方面，由於生意持續增加，因此原先集團就該項目所訂今年首8個月所需付的服務費為1.836億元，今年全年度上限為2.531億元，經修訂後則大幅提高近1倍至5.1億元。

澳博今日股價收報2.8元，跌4.11%，為6間持牌賭股中跌幅最多。

其他報道

內地前「基金大佬」王亞偉據報被查 涉浙江省前副省長案

中國能源建設以近43億人幣競得廣州天河區住宅地

郭明錤：小米首款汽車明年發售索價低過30萬 第四季手機出貨料增14%

華電國際料首三季純利最多49億人幣 升1倍

粵海置地料首9個月盈轉虧最多8000萬元

天鴿互動：監管審查加強 今年底暫停內地線上直播業務

內地存量房降息首周 4973萬筆獲減息

世茂集團：首9個月累計合約銷售額跌45%

建行拆3保租房項目發基礎設施公募REITs

內地首三季人幣貸款增加近20萬億元 M2增10.3%

匯豐：印度短期內難取代中國成為全球增長主要引擎

恒指六連升斷纜 埋單跌424點 京東創新低 全周進帳327點

人行：首三季社會融資規模增量破29萬億人幣 按年增約5%

安永：首三季全球新股集資額跌32% 滬深交易所奪冠亞

【有片：投資王道】 王弼：近年其他市場吸引力增 投資時不應只看PE

中信里昂料本港樓價再跌17% 新地、新世界或削派息 降恒地評級至「跑贏大市」

滴滴據報擬明年來港上市 現估值約160億美元

滬指終止兩連升 全周累跌0.72%

楊國強家族據報向碧桂園提供3億美元無息借款

傳劉姓商人涉嫌違法被抓 京東：謠言 已向公安機關報案

英國大型銀行據報正在評估中國風險

TVB發內部信澄清無人事變動 許濤：以保衛家園態度維護聲譽 曾志偉：用節目、用收視說話