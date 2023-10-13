中秋及十一黃金周檔期剛過，澳門博彩（0880）主席兼旗下澳娛綜合常務董事何超鳳今日接受澳門傳媒訪問時表示，在國慶假期澳娛綜合業績非常理想，並指今個月的業績是該公司今年以來全年最好，並追近疫情前的表現，亦達到預期甚至理想。她又指，由於11月有對澳門格蘭披治大賽車70周年，料吸引旅客來澳，未來兩個月的市況有信心。
她更透露，澳娛綜合旗下新葡京的整修計劃預計明年施工，會加入新餐廳與店舖，但會保持酒店房數量。現時新葡京營運431間客房。一旦澳門未來任何一年的賭收突破1800億澳門元大關，她說，澳博亦會如賭牌所及政府要求，加碼投資20%。
此外，澳博亦日前公布，由於預期延長旗下自行推廣娛樂場所在的回力大樓租約，加上另一衛星場凱旋門的服務費上升，因此修訂原有與業主兼出租人即集團聯席主席之一梁安琪所訂的租約。當中回力大樓的租期由今年底到期延長至明年三月。原有在2023年年度租金上限由300萬元，增至2024年度的1020萬元。
至於凱旋門方面，由於生意持續增加，因此原先集團就該項目所訂今年首8個月所需付的服務費為1.836億元，今年全年度上限為2.531億元，經修訂後則大幅提高近1倍至5.1億元。
澳博今日股價收報2.8元，跌4.11%，為6間持牌賭股中跌幅最多。
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