中國工商銀行（亞洲）公布，作為首批入圍香港金融管理局「數碼港元」先導計劃銀行，近日完成先導計劃下離線支付項目的場景測試。
工銀亞洲今年5月成功入選先導計劃，特別推出有別於現有移動支付工具的「模擬數碼港元」實體卡，通過測試探索更多的支付模式，更好服務客戶。為順利開展測試，該行開發專用POS程式和手機程式，特製可顯示餘額和交易金額的實體卡，以供商戶和消費者現場使用。
該行表示，今次測試針對長者、小童等特定人群，透過使用實體卡進行離線支付，以及體驗即時查看交易金額及結餘功能，了解其「模擬數碼港元」項目。測試覆蓋慈善團體、街市商戶、零售商戶、醫療機構及交通運輸5個場景，共有十多間商戶和逾百位消費者參與。
工銀亞洲將根據是次測試結果撰寫用戶體驗報告，並以是次結果作為日後進一步試驗及研究的基礎，結合市場與客戶需求，研發及推出更多切合不同社群需要的應用場景，助力「數碼港元」項目發展。
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