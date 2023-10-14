對於房地產市場，潘功勝表示隨着多地推出「認房不認貸」、調整優化差別化住房信貸政策、降低存量首套住房貸款利率等政策，市場出現回暖跡象。他指中國經濟持續恢復、總體回升向好。近期經濟積極因素在積累，預期好轉，工業、服務業增速均有所提升，市場銷售加快恢復，固定資產投資規模繼續擴大，高技術產業投資保持較快增長。下一步，中國將更加關注經濟增長和可持續性方面的平衡，在保持合理增速的基礎上，積極推動高質量、可持續的發展。

對於人行貨幣，潘功勝指當局加大逆周期調節力度，有力有效應對國內外風險挑戰，鞏固經濟回升向好態勢。下一步，要持續用力、乘勢而上，更好發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，著力擴大內需、提振信心，加快經濟良性循環，為實體經濟提供更有力支持。

IMF改革方面，潘功勝強調，中方一貫認為，IMF份額改革應實現份額增資和佔比調整，體現基金組織以份額為基礎的機構性質，反映成員國在全球經濟中的相對地位，提高新興市場和發展中國家的話語權和代表性。他又表示，中國本著負責任的態度落實二十國集團（G20）緩債倡議（DSSI），將與各方共同努力繼續推動取得更多成果。在解決主權債務問題時，各方應堅持「共同行動、公平負擔」原則，多邊開發銀行應作出應有貢獻，私人部門債權人應按照可比方式參與重組。