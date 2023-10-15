若RJR未能獲得暫緩執行且臨時行政暫緩到期或被撤銷，或者最終MDOs被維持，薄荷醇口味產品可能不被允許在美國營銷及分銷。思摩爾將密切關注事態發展並適時作出進一步公告。

思摩爾指，美國聯邦立法要求電子尼古丁傳送系統產品需要符合美國食品藥品監督管理局（FDA）管理的上市前煙草產品申請（PMTA）的要求。而FDA於本月12日向RJR就旗VuseAlto品牌下6款薄荷醇口味及混合莓果口味電子煙產品（「產品」）發出MDOs。思摩爾國際向RJR所供應薄荷醇口味產品，佔集團去年至今年9月30日期間收入的約13%。

另外，公司因應控股股東之一：億緯鋰能按深交所規定公布最新的季度數據因包含若干1對公司同期全面收益總額有指示性的資料，故決定除中期及全年業績外，還將公布財年內的第一季及第三季集團收益總額。

截至今年9月底三個月，集團收入有28.79億元（人民幣、下同），按年跌10.3%，期內稅前利潤有5.26億元，按年跌36.3%；經調整淨利為4.67億元，按年跌35.2%。集團指第三季稅前利潤下跌，主要因收入按年跌10.3%、特別是來自內地市場收入按年大跌85.6%所拖累；而期間銷售費用、管理費用、研發費用、其他收入與費用及其他利得與損失等，整體都較上年同期同比增長約30.1%所致。

思摩爾國際股價於周五（13日）創上市新低，報5.8元，跌17.8%，成交額5.8億元。