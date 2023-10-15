美亞一直負面新聞累累。於本月6日，執行董事周世豪及陳志睿人被指多次拒絕移交新收購公司的會計文件，美亞10月5日作為原告人向香港特別行政區高等法院提交傳票令狀，並附有針對周陳二人的申索背書，周世豪及陳志睿亦於同日被暫停執行董事之職務及權力；另外，美亞自9月29日停牌，其被停牌原因為未能如期刊發2023年全年業績。

美亞董事會亦於6月，接獲不願披露其身份之投訴人的投訴，作出4項指稱，包括公司由一名個人（「指稱控制人」）透過多名替代人及執行董事兼董事會主席李國樑先生控制，而指稱控制人操縱美亞之股份交易；指稱控制人挪用公司資金合共2.05億元作自用；指稱控制人拖欠一家公司的借款（該公司其後於借款後被公司收購並成為公司之附屬公司），因此由於缺乏資金，導致該公司所持有於內地月堂村的更新項目的進度延誤；惟美亞董事會稱，根據對該等指稱之初步評估、公司現時可得之記錄及據董事作出一切合理查詢後所深知，除兩名執董周世豪及陳志睿外，董事會大部分成員認為該等指稱毫無根據且缺乏基礎，所提出的該等指稱對集團之營運並無重大不利影響。