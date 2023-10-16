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港股ADR跌135點 夜期低水62點 中電、零跑等業績

美股向下，港股ADR跌135點或0.77%，報17687點，即月恒指夜期跌60點，報17751點，夜期低水62點。

個股ADR普遍向上下，騰訊（0700）ADR跌0.55%，折合報305.11元；阿里巴巴（9988）跌0.53%，折合報82.17元；美團（3690）跌0.74%，折合報113.75元；匯控（0005）跌0.49%，折合報62.2元；建行（0939）跌0.86%，折合報4.6元。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，中電（0002）、中國建築興業（0830）、福耀玻璃（3606）、零跑（9863）、ＭＩ能源（1555）

361度（1361）第三季主品牌產品零售額增15%。

安踏（2020）收購MAIA ACTIVE 75%。

易生活控股（0223）折讓約13%配股，籌2450萬。

美亞（1116）大股東張韌提呈請開股東特別大會，罷免兩名董事。

思摩爾國際（6969）指產品可續於美國營銷，第三季經調整淨利按年跌35%。

中國中免（1880）董事長李剛昨因病逝世。

中證監上調借貨沽空保證金比例至八成。

濰柴動力（2338）料第三季純利升最多1.9倍。

澳門博彩（0880）主席兼旗下澳娛綜合常務董事何超鳳：10月業績為全年最好，新葡京明年啟動整修計劃。

中國能源建設（3996）以近43億人幣競得廣州天河區住宅地。

郭明錤：小米（1810）首款汽車明年發售索價低過30萬，第四季手機出貨料增14%。

華電國際（1071）料首三季純利最多49億人幣，升1倍。

粵海置地（0124）料首9個月盈轉虧最多8000萬元。

天鴿互動（1980）：監管審查加強，今年底暫停內地線上直播業務。

世茂集團（0813）：首9個月累計合約銷售額跌45%。

建行（0939）拆3保租房項目發基礎設施公募REITs。

內地首三季人幣貸款增加近20萬億元，M2增10.3%。

 

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