恒指今早低開10點或0.06%，報17803點，大市成交金額11億元；國指今早高開2點或0.04%，報6117點。恒生科技指數開市報3875點，跌0.11%。
金融、非必需消費品、衛生保健、實業股推低大市。上升股份比例為6.24%，下跌為4.15%，無升跌為89.6%。
匯控（0005）、美團（3690）、阿里巴巴（9988）拖累大市。騰訊（0700）、中海油（0883）、中國銀行（3988）貢獻恒指較多。
藍籌27隻升，29隻下跌，24隻無升跌。紫金礦業（2899）升2.54%，報12.12元，是升幅最大的藍籌，中銀香港（2388）跌1.17%，報21.2元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股9隻升，11隻下跌，10隻無升跌。升幅最大的是舜宇（2382）開市報61.85元，升1.81%；跌幅最大的是百度（9888）開市報122.5元，跌1.69%。
恒指高於20天線(17683.7點)。科指低於20天線(3876.91點)。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中電（0002）開市報57.75元，升0.79%。中國建築興業（0830）無成交，報2.46元。福耀玻璃（3606）無成交，報37.5元。零跑（9863）開市報32.8元，無升跌。ＭＩ能源（1555）停牌。
361度（1361）第三季主品牌產品零售額增15%。無成交，報4.12元。
安踏（2020）收購MAIA ACTIVE 75%。開市報90.45元，升0.67%。
易生活控股（0223）折讓約13%配股，籌2450萬。無成交，報0.161元。
美亞（1116）大股東張韌提呈請開股東特別大會，罷免兩名董事。停牌。
思摩爾國際（6969）指產品可續於美國營銷，第三季經調整淨利按年跌35%。開市報5.9元，升1.72%。
中國中免（1880）董事長李剛因病逝世。開市報92.3元，跌0.05%。
中證監上調借貨沽空保證金比例至八成。安碩Ａ５０（2823）無成交，報12.8元。中資券商個別發展，海通證券（6837）開市報4.58元，跌0.43%。中信証券（6030）無成交，報15.34元。華泰證券（6886）無成交，報9.91元。
濰柴動力（2338）料第三季純利升最多1.9倍。開市報11.4元，升2.52%。
澳門博彩（0880）主席兼旗下澳娛綜合常務董事何超鳳：10月業績為全年最好，新葡京明年啟動整修計劃。開市報2.82元，升0.71%。
中國能源建設（3996）以近43億人幣競得廣州天河區住宅地。無成交，報0.89元。
郭明錤：小米（1810）首款汽車明年發售索價低過30萬，第四季手機出貨料增14%。開市報12.6元，無升跌。
華電國際（1071）料首三季純利最多49億人幣，升1倍。開市報3.06元，升0.99%。
粵海置地（0124）料首9個月盈轉虧最多8000萬元。無成交，報0.63元。
天鴿互動（1980）：監管審查加強，今年底暫停內地線上直播業務。無成交，報0.42元。
世茂集團（0813）：首9個月累計合約銷售額跌45%。無成交，報0.66元。
建行（0939）拆3保租房項目發基礎設施公募REITs。開市報4.64元，無升跌。
內地首三季人幣貸款增加近20萬億元，M2增10.3%。工行（1398）開市報3.85元，無升跌。建行（0939）開市報4.64元，無升跌。中國銀行（3988）開市報2.82元，升0.36%。農業銀行（1288）開市報2.97元，無升跌。
破頂股包括，十月稻田（9676）創上市新高，見23.1元，開市報23.1元，升3.13%；新焦點（0360）創52周高，見0.213元，開市報0.213元，升11.52%；聯邦制藥（3933）創52周高，見8.88元，開市報8.88元，升1.6%。
1隻股份創上市新低，包括海鑫集團（1850）低見0.49元，開市報0.49元，跌2%。
創52周低，其中包括，凱聯國際酒店（0105）低見7元，開市報7元，跌2.1%；美東汽車（1268）低見3.51元，開市報3.51元，跌1.96%。
異動股
上升異動股，包括，馬可數字科技（1942）開市報6.9元，升15%；中智全球（6819）開市報4.3元，升12.57%；裕承科金（0279）開市報0.058元，升11.54%；新焦點（0360）創52周高，見0.213元，開市報0.213元，升11.52%；位元堂（0897）開市報0.43元，升7.5%；雲頂新耀－Ｂ（1952）開市報28.85元，升6.85%；TEAMWAY INTL GP（1239）開市報0.035元，升6.06%；僑雄國際（0381）開市報0.106元，升6%；祖龍娛樂（9990）開市報2.47元，升5.11%；超大現代（0682）開市報0.021元，升5%；盈滙企業控股（2195）開市報0.425元，升4.94%。
下跌異動股，包括，天譽置業（0059）開市報0.017元，跌10.53%；廣匯寶信（1293）開市報0.202元，跌7.76%；靛藍星（8373）開市報0.1元，跌4.76%；中達集團控股（0139）開市報0.023元，跌4.17%；創聯控股（2371）開市報0.025元，跌3.85%；中國恒天立信國際（0641）開市報0.27元，跌3.57%；星島（1105）開市報0.42元，跌3.45%；建業新生活（9983）開市報2.13元，跌3.18%；越秀地產（0123）開市報8.25元，跌3.06%。
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