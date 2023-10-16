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港元拆息個別發展 1個月HIBOR終止2連跌

港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR終止2連跌，升4.42點子至4.93542%，是10月11日後最高，當日報4.95679%。

港元現報7.8204元升值42點子，曾貶值最多6點子，報7.8252元，亦曾升值最多43點子，報7.8203元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌5.56點子至4.64441%，是10月4日後最低；1星期HIBOR升2.43點子至4.86107%；2星期HIBOR升3.14點子至4.87548%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.35點子至5.22625%，是9月29日後最高；6個月期HIBOR跌1.13點子至5.32036%；12個月期HIBOR跌0.16點子至5.47625%。

美元指數現報106.538貶值0.11點或0.1%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.44981%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.5586%，連續2日擴闊，利差是2023年9月12日後最闊，當日差距為-0.8287%。

對上一次連續2日擴闊，是2023年10月02日，當日利差報-0.0419%。

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