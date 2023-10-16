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恒指半日跌75點 科指跌1%跌穿10天、20天線 北水續流入

據報美國將收緊對華半導體、晶片製造設備的措施，晶片股下跌，拖累日韓股市跌幅較大，恒指波幅約150點。以巴雖有戰事，但局勢未對市場造成太大影響，美期上升0.09%至0.27%，金價回落0.7%，油價微升0.1%。

恒指今早低開10點，高位升44點，低位跌105點，高低波幅150點。通訊服務、金融、非必需消費品、地產股推低大市。上升股份比例為17.42%，下跌為32.09%，無升跌為50.48%。

恒指半日跌75點或0.43%，報17737點，大市成交金額361億元；國指跌29點或0.49%，報6086點。恒生科技指數收報3838點，跌1.06%。

藍籌股成交金額144.65億元，佔大市成交40.06%；科指成份股成交金額76.62億元，佔大市成交21.22%；國指成份股成交金額122.31億元，佔大市成交33.88%。

24隻雙櫃台股，總成交0.29億元人民幣，相當於約0.31億港元，佔大市成交的0.09%。

窩輪及牛熊證成交金額減少21.27%，至64.28億元，佔大市成交17.79%。牛熊證成交金額20.5億元，減少26.13%；窩輪成交金額43.77億元，減少18.77%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、阿里巴巴（9988）拖累大市。友邦（1299）、建行（0939）、工行（1398）貢獻恒指較多。

藍籌31隻升，46隻下跌，3隻無升跌。翰森製藥（3692）升3.7%，收報11.76元，是升幅最大的藍籌，國藥（1099）跌5.78%，收報21.2元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股4隻升，24隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是舜宇（2382）收報62.95元，升3.62%；跌幅最大的是京東健康（6618）見52周低36.25元，收報36.8元，跌4.29%。

恒指下試20天線(17680.42點)。科指跌穿10天線(3853.44點)、20天線(3875.08點)。

北水南下合計淨流入13.54億元，較上日減少66.3%，連續第2日流入，累計流入53.71億元。南水北上合計淨流出44.15億元人民幣，較上日減少31.43%，連續第2日流出，累計流出108.53億元。

傳內地強制公開大V真實姓名 網絡平台股疲軟。微博（9898）收報95.4元，跌4.02%。

美國據報將收緊對華半導體和晶片限制 冀堵塞漏洞。晶片股個別發展，中芯國際（0981）收報20.45元，跌1.21%。華虹半導體（1347）收報19.32元，跌2.82%。ASMPT（0522）收報72.35元，升0.98%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中電（0002）收報57.65元，升0.61%。中國建築興業（0830）收報2.35元，跌4.47%。福耀玻璃（3606）收報37.3元，跌0.53%。零跑（9863）收報33.45元，升1.98%。ＭＩ能源（1555）停牌。

361度（1361）第三季主品牌產品零售額增15%。收報4元，跌2.91%。

安踏（2020）收購MAIA ACTIVE 75%。收報91.35元，升1.67%。

易生活控股（0223）折讓約13%配股，籌2450萬。收報0.156元，跌3.11%。

美亞（1116）大股東張韌提呈請開股東特別大會，罷免兩名董事。停牌。

思摩爾國際（6969）指產品可續於美國營銷，第三季經調整淨利按年跌35%。創上市新低，見5.67元，收報6元，升3.45%。

中國中免（1880）董事長李剛昨因病逝世。創上市新低，見90.25元，收報90.3元，跌2.22%。

中證監上調借貨沽空保證金比例至八成。安碩Ａ５０（2823）收報12.72元，跌0.63%。

中資券商個別發展，中金（3908）收報14元，跌0.14%。海通證券（6837）收報4.58元，跌0.43%。中信証券（6030）收報15.38元，升0.26%。華泰證券（6886）收報9.95元，升0.4%。中國銀河（6881）收報3.9元，跌0.76%。光大證券（6178）收報5.34元，跌0.19%。招商證券（6099）收報6.52元，跌1.36%。廣發証券（1776）收報9.9元，跌1.2%。國泰君安（2611）收報8.58元，無升跌。

濰柴動力（2338）料第三季純利升最多1.9倍。收報11.24元，升1.08%。

澳門博彩（0880）主席兼旗下澳娛綜合常務董事何超鳳：10月業績為全年最好，新葡京明年啟動整修計劃。收報2.79元，跌0.36%。

中國能源建設（3996）以近43億人幣競得廣州天河區住宅地。收報0.89元，無升跌。

郭明錤：小米（1810）首款汽車明年發售索價低過30萬，第四季手機出貨料增14%。收報12.7元，升0.79%。

華電國際（1071）料首三季純利最多49億人幣，升1倍。收報3.05元，升0.66%。

粵海置地（0124）料首9個月盈轉虧最多8000萬元。收報0.63元，無升跌。

天鴿互動（1980）：監管審查加強，今年底暫停內地線上直播業務。收報0.42元，無升跌。

世茂集團（0813）：首9個月累計合約銷售額跌45%。收報0.63元，跌4.55%。

建行（0939）拆3保租房項目發基礎設施公募REITs。收報4.66元，升0.43%。

內地首三季人幣貸款增加近20萬億元，M2增10.3%。工行（1398）收報3.87元，升0.52%。建行（0939）收報4.66元，升0.43%。中國銀行（3988）收報2.81元，無升跌。農業銀行（1288）收報2.95元，跌0.67%。

破頂股表現

破頂股包括，海信家電（0921）創上市新高，見22.2元，收報21.1元，跌2.76%；安踏體育（82020）創上市新高，見86.95元，收報86.95元，升3.57%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1048.75元，收報1048.75元，升0.07%；十月稻田（9676）創上市新高，見23.55元，收報22.2元，跌0.89%；北京汽車（1958）創52周高，見2.52元，收報2.43元，跌0.41%；新焦點（0360）創52周高，見0.28元，收報0.265元，升38.74%；中昌國際控股（0859）創52周高，見0.27元，收報0.27元，升5.88%；安領國際（1410）創52周高，見0.89元，收報0.84元，跌1.18%；耀高控股（1796）創52周高，見2.2元，收報1.93元，升0.52%；澳至尊（2031）創52周高，見0.24元，收報0.24元，升7.62%；保利文化（3636）創52周高，見8.63元，收報8.62元，升0.23%；聯邦制藥（3933）創52周高，見9.19元，收報9.09元，升4%；易通訊集團（8031）創52周高，見0.88元，收報0.88元，升3.53%。

破底股方面

36隻股份創上市新低，其中十隻包括，旭輝永升服務（1995）低見1.07元，收報1.12元，跌2.61%；遠洋服務（6677）低見0.81元，收報0.83元，無升跌；萬科（2202）低見8.05元，收報8.1元，跌1.34%；時代中國（1233）低見0.355元，收報0.355元，跌10.13%；奧園（3883）低見0.173元，收報0.179元，跌3.76%；SOHO中國（0410）低見0.85元，收報0.87元，無升跌；中駿集團（1966）低見0.185元，收報0.185元，跌7.96%；捷榮國際（2119）低見0.63元，收報0.63元，跌3.08%；譚仔國際（2217）低見1.2元，收報1.23元，跌1.6%；京東（9618）低見102.1元，收報104.5元，升0.29%。

49隻股份創52周低，其中十隻包括，金地商置（0535）低見0.28元，收報0.29元，跌1.69%；希望教育（1765）低見0.46元，收報0.5元，無升跌；周大福（1929）低見10.78元，收報11.06元，升1.28%；九毛九（9922）低見9.9元，收報9.94元，跌1.78%；呷哺呷哺（0520）低見2.97元，收報2.99元，跌1.64%；上海復旦（1385）低見13.6元，收報13.84元，跌0.86%；海豐國際（1308）低見12.24元，收報12.32元，跌2.22%；中遠海發（2866）低見0.82元，收報0.83元，無升跌；京東健康（6618）低見36.25元，收報36.8元，跌4.29%；康師傅（0322）低見9.88元，收報10元，跌4.94%。

異動股

上升異動股，包括，中國恒有源集團（8128）創52周高，見0.117元，收報0.074元，升184.62%；通達宏泰（2363）收報0.08元，升53.85%；世紀集團國際（2113）收報0.089元，升50.85%；新焦點（0360）創52周高，見0.28元，收報0.265元，升38.74%；偉能集團（1608）收報0.54元，升35%；泰林科建（6193）收報0.224元，升30.23%；通達（0698）收報0.119元，升23.96%；正道集團（1188）收報0.017元，升21.43%；生活概念（8056）收報0.057元，升21.28%；朝威控股（8059）收報0.023元，升21.05%。

下跌異動股，包括，天潤雲（2167）創上市新低，見4元，收報4.05元，跌38.64%；御德國際控股（8048）收報0.036元，跌32.08%；康灃生物－Ｂ（6922）收報14.02元，跌26.21%；萬嘉集團（0401）收報0.074元，跌17.78%；芯成科技（0365）收報0.285元，跌17.39%；力天影業（9958）收報1.15元，跌14.18%；上海先鋒控股（1345）收報1.82元，跌13.74%；脈資資源（8186）收報0.255元，跌13.56%；寶積資本（8168）收報0.141元，跌12.96%；聖馬丁國際（0482）平上市低位0.07元，收報0.074元，跌12.94%；天成控股（2110）收報0.021元，跌12.5%。

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