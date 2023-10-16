據報美國將收緊對華半導體、晶片製造設備的措施，晶片股下跌，拖累日韓股市跌幅較大，恒指波幅約150點。以巴雖有戰事，但局勢未對市場造成太大影響，美期上升0.09%至0.27%，金價回落0.7%，油價微升0.1%。