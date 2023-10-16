仲學舍為青年宿生提供一系列個人發展的活動及義工服務，讓青年回饋社會，發展新技能和擴闊視野。活動主題有自我增值、社區參與和個人發展，涵蓋理財、ChatGPT、中醫調理、探訪醫院長者、 毛冷鈎織、烹飪、攝影和室內園藝等活動。

集團行政總裁劉陳凱韻女士表示：「我好高興昨日與仲學舍的青年宿生真情對話，了解青年宿生的新生活。集團透過仲學舍幫助青年擁有自己的獨立生活空間，並鼓勵青年宿生勇於嘗試，將興趣發展為事業，並以自己能力幫助別人，發揮青年力量，回饋社會。我們期望未來與大家一起努力，共同為深水埗建設一個更和諧美好的社區。」

仲學舍提供獨立空間和共享空間，每個宿位的平均租金約3,000元，已包括水費、電費、無線上網服務費用、差餉、地租及管理費。宿生可利用公餘時間增值自己，規劃個人事業和興趣。多位青年宿生於迎新會後大玩益智遊戲和學習編織，認識不同背景的宿生，互相幫助，發揮鄰舍精神，建立深厚的友誼。

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