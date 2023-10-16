中電指，期內香港經濟復蘇，夏季創下高溫紀錄，儘管9月初兩次極端天氣事件嚴重影響企業、學校及公共交通運作，因而影響售電量。隨著酒店、商舖及食肆業務回升，零售業和旅遊業的增長帶動了商業客戶類別的用電量上升。與此同時，交通及公共設施的活動增加，亦使基建及公共服務客戶類別的售電量上升，而住宅客戶類別的售電量則下降，反映在家工作的情況減少。

隨著國際燃料價格回落，燃料調整費自6月以來持續呈下降趨勢，10月份下調至每度電52.2港仙，使平均淨電價較年初下降5.5%。

內地方面，核電及可再生能源資產在第三季錄得可靠表現，位於廣東省的兩個核電項目在第三季的發電量保持平穩。風能發電量在首九個月有增長。光伏電站產能維持平穩；但水力發電量則因為水資源減弱而下降。

澳洲方面，雅洛恩電廠的發電量維持穩定，可用率由去年68%改善至今年76%。Mount Piper 電廠發電量較去年同期下跌 15%。燃氣發電資產的發電量錄得下降，主要是由於澳洲冬季氣溫較為溫和，導致電力需求回落。由於零售能源市場競爭激烈，EnergyAustralia的客戶數目於今年首九個月減少約11,000（即約0.5%），然而，客戶流失率仍保持低於市場平均水平。

印度方面，Apraava Energy 的風能組合的發電量錄得穩定表現，多項太陽能資產均表現穩定。哈格爾電廠維持高效，營運表現強勁。

台灣地區和平電廠的營運繼續錄得可靠表現，並自第二季起受惠於燃料成本逐漸回落。泰國

Lopburi 太陽能光伏電站亦保持營運穩定。

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