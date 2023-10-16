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瑞銀：匯金增持四大內銀顯示政府支持力度加碼 對內銀維持中性看法

中央匯金上周三公布，近日增持中國四大國有銀行股票，並將在未來6個月繼續增持，瑞銀大中華金融股票研究主管顏湄之認為，此舉反映政府支持銀行力度加碼。瑞銀展望內銀今年第三季業績基本因素沒有重大改善，房貸按揭減息和手續費下調令未來壓力加大，不過目前0.38倍市賬率的低估值已基本反映下行風險，因此仍持中性看法，總體看好大型國有銀行表現優於股份行。

內銀股將於月底公布第三季業績，瑞銀預期淨息差按年繼續大幅下跌，國有銀行和主要股份行當季分別跌0.22厘和0.21厘，相對第二季跌0.23厘和0.15厘，加上貸款增長放緩，淨利息收入按年增速可能放緩，惟不利影響基本被手續費收入在低基數上的按年小幅正增長，以及交易和投資收益改善所抵消。瑞銀預期第三季國有大行營業收入將按年增1.4%，股份行按年跌2.2%，與第二季增0.8%和跌2.6%相似。

盈利增長方面，但由於撥備壓降空間縮小，預計國有銀行淨利潤第三季按年增速為3.3%，較第二季的4.1%下降，而主要股份行淨利潤增長則由10.1%降至7.3%。瑞銀預計第三季主要股份行的營收和撥備前利潤增速落後，因為零售貸款需求疲軟、貸款去風險和手續費增長乏力。

瑞銀預期今年第三季內銀淨息差繼續承壓，因為年初至今的貸款市場報價利率（LPR）下調逐步反映於貸款重新定價中，另由於零售貸款需求疲軟，貸款結構偏向收益率更低的公司貸款。不過因應存款定期化速度放慢，以及銀行主動管理其平均生息資產結構和融資成本，國有銀行和主要股份行淨息差在第三季按季跌幅，會從第二季的0.07厘收窄至0.03厘和0.06厘。

展望未來，預計今年第四季存量房貸利率下調，和明年首季貸款重新定價將進一步拖累淨息差，而定存利率下調可能從明年次季起部分對沖淨息差下行。對於手續費收入，預計由於基數較低，國有銀行和主要股份行將同比增長1至2%，但由於資本市場和理財市場依然低迷，手續費收入缺少反彈催化劑，而銀保手續費下調可能進一步影響手續費收入，尤其是對招行（3968）和平安銀行。

資產質素方面，除了開發商貸款風險可能進一步暴露外，瑞銀預計銀行第三季不良率保持穩定。由於信貸成本已處於低位，預計未來銀行撥備壓降空間更小。

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