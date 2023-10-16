菲律賓媒體《GMA News Online》引述當地企業家兼巴科羅市市長Albee Benitez較早前會面菲律賓傳媒訪問時表示，他所屬企業DigiPlus計劃在長灘島興建總值5億美元的賭場渡假村，並就此與另一企業洽商中。他們正在了解，有甚麼東西觸動對方可以回來，並且認為，這視乎回報要多高才令人感到舒服去參與投資。不過，澳門娛體引述銀河娛樂（0027）的回覆，該集團並無考慮重新進入發展長灘的綜合渡假村項目。
有關報道及其他媒體報道指，Albee Benitez經媒體呼籲曾經表示過有意涉足長灘島綜合渡假村項目的銀娛重新檢視有關項目發展。
當地另一媒體《The Philippine Daily Inquirer 》亦明言，現時情況有些不明確，原因是目前他們給予的保證而過往發生過的，不會再出現。有關報道更稱，馬尼拉及北京的關係，亦對推動該綜合渡假村項目發展構成影響，原因是顧及到銀娛的客戶多數是中國人。不過，報道內引述Albee Benitez稱，儘管有前述因素，他相信現屆馬可斯政府相對引入投資者的價值，因此料當地政府接受他們的綜合渡假村計劃。
銀娛曾經於2017年表示過，有意探索在長灘島發展綜合渡假村項目，不過在2018年被當地政府以需要環保保育的關係而要關島處理，最後有關項目不了了之。銀娛今日經官網發聲明，不會考慮重新入場發展長灘的項目，並且強調，其將目前的焦點放在澳門的全面通關、提升最近開幕的第三期的表現、以及第四期的建築工程。銀娛現時股價最新報43.7元，跌3.2%。
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