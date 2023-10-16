恒指今早低開10點，高位升44點，低位跌211點，高低波幅257點。通訊服務、金融、非必需消費品、信息技術股推低大市。上升股份比例為20.29%，下跌為42.14%，無升跌為37.56%。

恒指收市跌173點或0.97%，報17640點，大市成交金額737億元，較上日減少12.36%，是10月9日468.73億元成交後最少；國指跌66點或1.08%，報6049點。恒生科技指數收報3811點，跌1.76%。

藍籌股成交金額344.79億元，佔大市成交46.78%；科指成份股成交金額176.08億元，佔大市成交23.89%；國指成份股成交金額291.35億元，佔大市成交39.53%。

24隻雙櫃台股，總成交0.62億元人民幣，相當於約0.66億港元，佔大市成交的0.09%。

窩輪及牛熊證成交金額減少8.49%，至74.72億元，佔大市成交10.12%。牛熊證成交金額26.99億元，減少2.75%；窩輪成交金額47.72億元，減少11.45%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、阿里巴巴（9988）拖累大市。中移動（0941）、中海油（0883）、中石油（0857）貢獻恒指較多。

藍籌16隻升，61隻下跌，3隻無升跌。恒安（1044）升1.86%，收報24.65元，是升幅最大的藍籌，國藥（1099）跌6.44%，收報21.05元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，28隻下跌。升幅最大的是舜宇（2382）收報61.35元，升0.99%；跌幅最大的是微博－ＳＷ（9898）收報94.2元，跌5.23%。

恒指下試10天線(17599.42點)，跌穿20天線(17675.55點)。科指跌穿10天線(3850.71點)、20天線(3873.72點)。

北水南下合計淨流入40.57億元，較上日增加1%，是10月10日62.26億元後最多。連續第2日流入，累計流入80.74億元，對上一次連續2日淨流入是9月26日。南水北上合計淨流出64.77億元人民幣，較上日增加0.6%，連續第2日流出，累計流出129.15億元。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.19%，是10月13日後最大跌幅，當日跌幅為2.53%。低見17601.5點，是10月9日17447.76點後最低。收市報17640.36點，是10月9日後收市新低，當日報17517.4點。連跌2日，累計跌597.85點，對上一次連跌2日是10月4日。連續第5日陰燭，對上一次連續第5日陰燭是7月11日。

科指曾跌最多2.21%，是10月13日後最大跌幅，當日跌幅為3.71%。低見3794.04點，是10月6日3791.78點後最低。收市報3811.68點，是10月5日後收市新低，當日報3757.82點。連跌2日，累計跌207.37點，對上一次連跌2日是10月4日。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是9月18日。

國指曾跌最多1.38%，是10月13日後最大跌幅，當日跌幅為2.56%。低見6031.72點，是10月9日5970.82點後最低。收市報6049.82點，是10月9日後收市新低，當日報5998.3點。連跌2日，累計跌217.52點，對上一次連跌2日是10月4日。連續第5日陰燭，對上一次連續第5日陰燭是8月4日。

午後消息股表現

中電（0002）首9月售電升1.6% 中期息0.63元。收報57.5元，升0.35%。

吉利（0175）旗下極極氪：買車提供最多8萬元福利。收報9.21元，跌1.18%。

中國建築興業（0830）首三季經營溢利增36%。收報2.42元，跌1.63%。

Vesync（2148）第三季銷售總額按年增27.2%。收報4.17元，升0.97%。

韓媒：法巴、匯控（0005）涉無貨沽空 將處以創紀錄罰款。收報61.8元，跌1.12%。

特步（1368）主品第三季零售銷售錄高雙位數增長。收報7.08元，跌2.07%。

今早及隔晚消息股表現

傳內地強制公開大V真實姓名 網絡平台股疲軟。微博（9898）收報94.2元，跌5.23%。

美國據報將收緊對華半導體和晶片限制 冀堵塞漏洞。晶片股個別發展，中芯國際（0981）收報20.15元，跌2.66%。華虹半導體（1347）收報19.12元，跌3.82%。ASMPT（0522）收報72.3元，升0.91%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中電（0002）收報57.5元，升0.35%。中國建築興業（0830）收報2.42元，跌1.63%。福耀玻璃（3606）收報37元，跌1.33%。零跑（9863）收報33.8元，升3.05%。ＭＩ能源（1555）停牌。

361度（1361）第三季主品牌產品零售額增15%。收報4.08元，跌0.97%。

安踏（2020）收購MAIA ACTIVE 75%。收報90.6元，升0.83%。

易生活控股（0223）折讓約13%配股，籌2450萬。收報0.158元，跌1.86%。

美亞（1116）大股東張韌提呈請開股東特別大會，罷免兩名董事。停牌。

思摩爾國際（6969）指產品可續於美國營銷，第三季經調整淨利按年跌35%。創上市新低，見5.67元，收報5.96元，升2.76%。

中國中免（1880）董事長李剛因病逝世。創上市新低，見88.45元，收報88.9元，跌3.74%。

中證監上調借貨沽空保證金比例至八成。安碩Ａ５０（2823）收報12.67元，跌1.02%。

中資券商個別發展，中金（3908）收報13.82元，跌1.43%。海通證券（6837）收報4.55元，跌1.09%。中信証券（6030）收報15.38元，升0.26%。華泰證券（6886）收報9.87元，跌0.4%。中國銀河（6881）收報3.9元，跌0.76%。光大證券（6178）收報5.35元，無升跌。招商證券（6099）平上市低位6.47元，收報6.51元，跌1.51%。廣發証券（1776）收報9.73元，跌2.89%。國泰君安（2611）收報8.54元，跌0.47%。

濰柴動力（2338）料第三季純利升最多1.9倍。收報11.16元，升0.36%。

澳門博彩（0880）主席兼旗下澳娛綜合常務董事何超鳳：10月業績為全年最好，新葡京明年啟動整修計劃。收報2.75元，跌1.79%。

中國能源建設（3996）以近43億人幣競得廣州天河區住宅地。收報0.88元，跌1.12%。

郭明錤：小米（1810）首款汽車明年發售索價低過30萬，第四季手機出貨料增14%。收報12.54元，跌0.48%。

華電國際（1071）料首三季純利最多49億人幣，升1倍。收報3.02元，跌0.33%。

粵海置地（0124）料首9個月盈轉虧最多8000萬元。收報0.62元，跌1.59%。

天鴿互動（1980）：監管審查加強，今年底暫停內地線上直播業務。收報0.425元，升1.19%。

世茂集團（0813）：首9個月累計合約銷售額跌45%。收報0.6元，跌9.09%。

建行（0939）拆3保租房項目發基礎設施公募REITs。收報4.63元，跌0.22%。

內地首三季人幣貸款增加近20萬億元，M2增10.3%。工行（1398）收報3.85元，無升跌。建行（0939）收報4.63元，跌0.22%。中國銀行（3988）收報2.8元，跌0.36%。農業銀行（1288）收報2.95元，跌0.67%。

破頂股表現

破頂股包括，海信家電（0921）創上市新高，見22.2元，收報21元，跌3.23%；安踏體育（82020）創上市新高，見86.95元，收報84.85元，升1.07%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1084.45元，收報1084.45元，升0.01%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1048.75元，收報1048.75元，升0.07%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1092.1元，收報1092.1元，升0.08%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見537.1元，收報537.1元，升0.04%；Ａ南方港元－Ｒ（83125）創上市新高，見1013.4元，收報1013.4元，升0.15%；十月稻田（9676）創上市新高，見23.55元，收報21.1元，跌5.8%；北京汽車（1958）創52周高，見2.52元，收報2.4元，跌1.64%；新焦點（0360）創52周高，見0.3元，收報0.3元，升57.07%；聯亞集團（0458）創52周高，見2.05元，收報2.05元，無升跌；中昌國際控股（0859）創52周高，見0.27元，收報0.25元，跌1.96%；萬保剛集團（1213）創52周高，見0.54元，收報0.54元，無升跌；安領國際（1410）創52周高，見0.89元，收報0.81元，跌4.71%；耀高控股（1796）創52周高，見2.2元，收報1.97元，升2.6%；澳至尊（2031）創52周高，見0.245元，收報0.238元，升6.73%；保利文化（3636）創52周高，見8.63元，收報8.62元，升0.23%。

破底股方面

62隻股份創上市新低，其中十隻包括，旭輝永升服務（1995）低見1.07元，收報1.1元，跌4.35%；遠洋服務（6677）低見0.81元，收報0.82元，跌1.2%；萬科（2202）低見8.04元，收報8.04元，跌2.07%；時代中國（1233）低見0.355元，收報0.36元，跌8.86%；奧園（3883）低見0.173元，收報0.175元，跌5.91%；SOHO中國（0410）低見0.85元，收報0.86元，跌1.15%；中駿集團（1966）低見0.182元，收報0.188元，跌6.47%；鳳凰衞視（2008）低見0.2元，收報0.202元，跌2.88%；捷榮國際（2119）低見0.63元，收報0.63元，跌3.08%；譚仔國際（2217）低見1.2元，收報1.23元，跌1.6%。

96隻股份創52周低，其中十隻包括，金地商置（0535）低見0.27元，收報0.275元，跌6.78%；希望教育（1765）低見0.46元，收報0.51元，升2%；周大福（1929）低見10.78元，收報11元，升0.73%；依波路（1856）低見1.9元，收報1.9元，無升跌；九毛九（9922）低見9.72元，收報9.78元，跌3.36%；呷哺呷哺（0520）低見2.88元，收報2.91元，跌4.28%；上海復旦（1385）低見13.6元，收報14.02元，升0.43%；海豐國際（1308）低見12.1元，收報12.14元，跌3.65%；中遠海發（2866）低見0.82元，收報0.83元，無升跌；京東健康（6618）低見36.25元，收報37.1元，跌3.51%。

異動股

上升異動股，包括，中國恒有源集團（8128）創52周高，見0.117元，收報0.056元，升115.38%；毅德國際（1396）收報0.49元，升104.17%；新焦點（0360）創52周高，見0.3元，收報0.3元，升57.07%；遠見控股（0862）創上市新低，見0.034元，收報0.053元，升47.22%；WAC HOLDINGS（8619）創52周高，見0.096元，收報0.08元，升33.33%；長城微光（8286）收報0.094元，升30.56%；中國集成控股（1027）收報0.4元，升29.03%；冠軍科技集團（0092）收報0.092元，升27.78%；世紀集團國際（2113）收報0.075元，升27.12%；中聯發展控股（0264）收報0.65元，升22.64%。

下跌異動股，包括，天潤雲（2167）創上市新低，見3.95元，收報3.95元，跌40.15%；百德國際（2668）見52周低0.035元，收報0.037元，跌28.85%；偉業控股（1570）見52周低2.2元，收報2.2元，跌28.34%；御德國際控股（8048）收報0.042元，跌20.75%；香港通訊國際控股（0248）創上市新低，見0.025元，收報0.031元，跌20.51%；凱升控股（0102）見52周低0.053元，收報0.055元，跌20.29%；中食民安（8283）見52周低0.107元，收報0.107元，跌19.55%；天元醫療（0557）收報0.63元，跌19.23%；東曜藥業－Ｂ（1875）收報1.66元，跌18.63%；中國服飾控股（1146）收報0.035元，跌18.6%；華美樂樂（8429）創上市新低，見0.03元，收報0.031元，跌18.42%。

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