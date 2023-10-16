調查發現，今年本港僱員整體平均基本薪酬調整為3.8%，較去年上升0.3個百分點，扣除今年首8月的綜合消費物價指數升幅1.8%後，實際基本薪酬調整為2%。

受訪本港機構中，98.6%均於今年加薪，其餘有1.4%的機構凍薪。加薪的機構中，93.2%僱員獲加薪，凍薪的僱員佔6.8%。按員工職級計算，中層僱員的基本薪酬上調幅度最高，達3.9%，高級僱員的薪酬加幅為3.8%。

大灣區方面，今年整體平均調薪率為5.5%，71%的機構於本年加薪，另有29%的機構凍薪。加薪的機構中，45%表示不受市場環境的影響，會按原定計劃調整薪酬，而26%表示調薪預算下跌。不同層級人員計算，研發、技術人員的調薪率升幅度最高達7.3%，而應屆生的調薪加幅為6.3%。

固定花紅方面，香港的受訪機構中，有41.8%表示有固定花紅制度，平均金額為1.04個月基本薪酬，稍低於去年調查錄得的1.09個月。至於非固定花紅數據的受訪機構中，91.7%的機構表示設有非固定花紅制度，66.4%的僱員符合非固定花紅計劃資格，平均金額為1.3個月基本薪酬，低於去年調查錄得的1.57個月。

展望明年，本港有139間公司提供2024年薪金調整預測，其中62%機構表示將於明年為僱員加薪，另有4%機構預期會凍薪，餘下35%機構未決定來年會否調整薪酬，展望明年平均加薪幅度為4.1%。

大灣區方面，有384間公司提供2024年薪金調整預測，當中28%機構表示將於明年為僱員加薪，有4%機構預期會凍薪，餘下68%機構未決定來年會否調整薪酬，展望明年平均加薪幅度為5.4%。

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