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阿里巴巴創業者基金比賽 於下月中尖沙咀海旁舉行

第六屆阿里巴巴創業者基金/匯豐JUMPSTARTER 2023 環球創業比賽，30強隊伍已誕生，決賽將於11月16至17日在香港文化中心海旁，將角逐冠軍及其多殊榮，爭奪100萬元現金獎，及最高合共500萬美元（約3908萬港元）投資額。

今屆比賽合共8大範疇，特別新增初創新增生物科技、生物科技、工業4.0和Web 3.0，賽事收到來自85個國家逾1000個份申請；於30強隊伍當中，按公司類型計，其中共有6間為先進科技、人工智能及數據及機械人技術公司，共5間為生物科技及生命科學公司，5間則為醫療保健公司；按入圍隊伍的地區計，共有17間來自香港，5間來自內地，3間來自新加坡。

阿里巴巴香港創業者基金執行董事兼行政總裁周駱美琪表示，息口高企及加上地綠政治不明朗，令最近公司初創於B輪及C輪的融資時具挑戰性，希望活動能夠給予初創公司與企業代表會面，以尋找融資機會。滙豐工商金融總經理兼香港及澳門主管方嘯補充，過去一、兩年投資者比較謹慎，以及資金成本亦增加。

是次比賽設有最多500萬美元投資額，周駱美琪表示其審評準則視乎公司潛力及公司團隊，補助金額亦會按初創公司發展情况，她表示除阿里巴巴創業者基金外，數碼港及科學園亦會一同審核，有機會參與投資。

被問到9月份JPEX事件，會否影響比賽的投資基金落入Web3.0相關的初創公司，方嘯則表示，雖然JPEX不是舉辦方樂意所見，但長遠而言，他認為事件不會對舉辦方對科技投資判斷具大的負面影響，他更表示虛擬貨幣只是Web3.0其中一環。

另外，JUMPSTARTER 2023 將於在11月8日至19日期間，沿著香港尖沙咀海濱展開一系列的Tech by the Harbour創科盛典活動，把代表各種創新科技及文化藝術，在維港背景下完美融合，活動包括Vision by the Harbour，向公眾展出入圍隊伍及本港精選創新項目的科技展覽。

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