今屆比賽合共8大範疇,特別新增初創新增生物科技、生物科技、工業4.0和Web 3.0,賽事收到來自85個國家逾1000個份申請;於30強隊伍當中,按公司類型計,其中共有6間為先進科技、人工智能及數據及機械人技術公司,共5間為生物科技及生命科學公司,5間則為醫療保健公司;按入圍隊伍的地區計,共有17間來自香港,5間來自內地,3間來自新加坡。

阿里巴巴香港創業者基金執行董事兼行政總裁周駱美琪表示,息口高企及加上地綠政治不明朗,令最近公司初創於B輪及C輪的融資時具挑戰性,希望活動能夠給予初創公司與企業代表會面,以尋找融資機會。滙豐工商金融總經理兼香港及澳門主管方嘯補充,過去一、兩年投資者比較謹慎,以及資金成本亦增加。

是次比賽設有最多500萬美元投資額,周駱美琪表示其審評準則視乎公司潛力及公司團隊,補助金額亦會按初創公司發展情况,她表示除阿里巴巴創業者基金外,數碼港及科學園亦會一同審核,有機會參與投資。

被問到9月份JPEX事件,會否影響比賽的投資基金落入Web3.0相關的初創公司,方嘯則表示,雖然JPEX不是舉辦方樂意所見,但長遠而言,他認為事件不會對舉辦方對科技投資判斷具大的負面影響,他更表示虛擬貨幣只是Web3.0其中一環。

另外,JUMPSTARTER 2023 將於在11月8日至19日期間,沿著香港尖沙咀海濱展開一系列的Tech by the Harbour創科盛典活動,把代表各種創新科技及文化藝術,在維港背景下完美融合,活動包括Vision by the Harbour,向公眾展出入圍隊伍及本港精選創新項目的科技展覽。

