鑫苑置業應向鑫苑服務轉讓若干非現金資產，並立即向鑫苑服務以現金方式支付上述款項與仲裁庭所宣告的鑫苑置業提供的非現金資產的價值之間的差額；及鑫苑置業應承擔仲裁費用。

鑫苑服務指，公司在其專業顧問的協助下，將採取一切必要及適當行動執行仲裁裁決。仲裁裁決並無對公司及其附屬公司的業務及一般營運造成重大不利影響，其業務營運在所有重大方面均如常進行。

鑫苑服務指，公司自2022年11月16日起停牌，將繼續停牌，直至進一步通知。

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