9月，載客人數客運運力投入同比上升126.27%，其中國內、地區和國際分別同比上升96%、298%和580%；旅客周轉量較去年同期上升161%，其中國內、地區和國際分別同比上升123%、563%和733%；客座率為78%，同比上升10.43個百分點，其中國內、地區和國際分別同比上升9.53、29.14和15.08個百分點。

貨運方面，9月貨運運力投入按年上升34%；貨郵周轉量按年上升13%；貨郵載運率為51%，按年下降9.44個百分點。

截至2023年9月底，集團合計運營903架運輸飛機，其中保有量最大的是波音737系列飛機，共388架。

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