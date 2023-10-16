完成交易後，黃光裕將一躍成為國美金融科技的大股東，持股達42.02%，他的太太杜鵑的持股會被攤薄至31.78%。黃、杜兩人在該股的持股量因此達到73.8%。羅敏靜為首的銘潤商貿持股為6.05%，原股東高振順持股則由12.57%，攤薄至6.53%。該集團的公眾持股量由原先的26.23%，壓低至13.62%。

國美金融科技的公告顯示，黃光裕是以逾1.86億元人民幣，約為1.99億港元入股國美信國際，繼而經後者出資近3.64億元，購入CashBox的47.7%股權。若以黃光裕收取國美金融科技股份總值約1.748億港元，相較他入股國美信的作價1.99億港元，會有12.2%折讓。

CashBox除了黃光裕及銘潤商貿之外，另一股東MARSX Technologies則持有餘下49%股權。Cashbox截至2022年底錄得稅後溢利41.04萬美元，按年跌50.6%，並錄得資產淨值1480萬港元。國美金融科技是向黃光裕收購國美信國際51.1%股權進行收購CashBox的交易，國美信國際本身則在2022年度錄得虧損15萬港元，負資產10765港元。

本報翻查CashBox的官網顯示，該公司中文定名為北京開心燦爛科技，是於2016年成立，創始團隊來自騰訊，百度，搜狐暢游等互聯網企業，並在深圳、印度及埃及等地經營。

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