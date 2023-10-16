國美金融科技（0628）宣布，以2億元的總股份代價，向持股達61.2%的集團大股東杜鵑的配偶黃光裕及獨立第三方羅敏靜為首的銘潤商貿，間接收購遊戲開發商CashBox分別達47.7%及3.3%股權，合共達51%權益。該集團將以每股8仙，分別向黃光裕及銘潤商貿配發逾21.85億股新股及3.14億股支付，分別涉值1.748億元及2512萬元，每股配售價較今日收市價平水。其指，是次收購有助實現業務多元化。
完成交易後，黃光裕將一躍成為國美金融科技的大股東，持股達42.02%，他的太太杜鵑的持股會被攤薄至31.78%。黃、杜兩人在該股的持股量因此達到73.8%。羅敏靜為首的銘潤商貿持股為6.05%，原股東高振順持股則由12.57%，攤薄至6.53%。該集團的公眾持股量由原先的26.23%，壓低至13.62%。
國美金融科技的公告顯示，黃光裕是以逾1.86億元人民幣，約為1.99億港元入股國美信國際，繼而經後者出資近3.64億元，購入CashBox的47.7%股權。若以黃光裕收取國美金融科技股份總值約1.748億港元，相較他入股國美信的作價1.99億港元，會有12.2%折讓。
CashBox除了黃光裕及銘潤商貿之外，另一股東MARSX Technologies則持有餘下49%股權。Cashbox截至2022年底錄得稅後溢利41.04萬美元，按年跌50.6%，並錄得資產淨值1480萬港元。國美金融科技是向黃光裕收購國美信國際51.1%股權進行收購CashBox的交易，國美信國際本身則在2022年度錄得虧損15萬港元，負資產10765港元。
本報翻查CashBox的官網顯示，該公司中文定名為北京開心燦爛科技，是於2016年成立，創始團隊來自騰訊，百度，搜狐暢游等互聯網企業，並在深圳、印度及埃及等地經營。
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