蘋果當前面臨大量挑戰，除了要應對10年來最疲軟的智能手機需求，又要應對部分新機過熱對銷售的影響。彭博社指出，若分析師的初步估計準確，這將會是2018年以來，新iPhone銷情在中國的最差表現之一。

Counterpoint將iPhone在中國銷售下滑，主要歸咎於中國經濟反彈乏力，因為相比美國市場，iPhone 15的頭9天銷售，可能較去年呈雙位數百分比的升幅。不過華為Mate 60 Pro在8月底於中國搶閘上市，較9月22日才在中國上市的iPhone 15有時間的優勢，而且很多消費者都為華為克服美國制裁，在旗艦機採用先進晶片而興奮。此外，中國政府或將禁止使用iPhone的要求，擴大至政府機構和國有企業也可能影響其銷情，不過中國外交部已否認該消息。

Counterpoint指出，新iPhone接連多個周末都在美國熱賣， 「這是來自iPhone最大市場的正面訊號」，可減輕中國市場的銷售影響。不過分析師就中國市場對蘋果的長遠影響意見分歧。許多分析師認為，華為崛起可能削弱蘋果在高階智能手機市場的主導地位。

Counterpoint 估計，華為單在今年就可賣出500萬至600萬部 Mate 60 Pro。Jefferies在周一的報告指出，華為正從蘋果手上搶奪中國市場一哥地位。Edison Lee指出，趨勢顯示，iPhone將在2024年輸給華為，「我們認為中國需求疲軟，最終將導致iPhone全球出貨量低於預期」。

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