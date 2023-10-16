中國國航（0753）公布9月主要營運數據，9月中國國航及附屬子公司合併旅客周轉量按年上升、按月下降。期內共載客1098萬人，較去年同期增加184%，截至2023年9月底，年內共載客9562萬人，按年增149%。
9月，客運運力投入較去年同期上升200%，其中國內，國際及地區分別同比上升144%，936%，317%；旅客周轉量較去年同期上升179%，其中國內，國際及地區分別同比上升179%，1221%，511%；平均客座率為74%，同比上升9.4 個百分點。
貨運方面，9月貨運運力投入按年上升42%；貨郵周轉量按年上升17%；貨運載運率為35%，按年下降7.5個百分點。
截至2023年9月底，集團合計運營899架飛機，其中自有飛機378架，融資租賃221架，經營租賃300架。
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