余偉文表示，在聯匯制度下港元利率趨近美元利率，同時亦受本地市場港元資金供求所影響。香港銀行體系存款量龐大，有助主要銀行控制資金成本，以反映銀行平均資金成本的綜合利率為例，8月底為2.55厘，相對於去年3月底的0.24厘，增幅明顯低於美息或港元拆息，間接解釋過去一年多以來銀行上調貸款息率的速度及幅度相對溫和，銀行各類貸款息率普遍來說上升幅度比美元利率為小。

他又回應港元走強對民生影響，如市民出外旅遊消費便宜，外來旅客在港消費較謹慎。他認為匯率可以是部分原因，但也有一些周期性和結構性因素，例如港人疫後「報復式」旅遊，部分訪港旅客更傾向於非純消費式的「深度遊」。

另一方面，對於生活、生產高度依賴入口商品的香港而言，強港元有助減低入口成本，有助舒緩部分通脹壓力。他又指當港元隨美元相對於其他外幣走弱的時候，就很可能看見相反的現象，可見港元偏強或偏弱各有利弊，難以一概而論。

余偉文指，世上沒有完美匯率制度，每個經濟體都會按照自身情況和歷史等因素選擇最適合的貨幣制度安排，盡量獲取最大的效益，付出最少的成本代價。聯匯實施以來，為香港經濟社會的持續發展提供了所需的穩定貨幣環境，期間應對地區和全球金融危機，以及香港面對的各種嚴峻挑戰。他重申，當局「無意、亦無需改變聯匯制度。」