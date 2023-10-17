美股反彈，內地10家央企打出回購、增持「組合拳」，恒指今早高開165點或0.95%，報17806點，大市成交金額12億元；國指今早高開59點或0.98%，報6108點。恒生科技指數開市報3855點，升1.15%。
大型科技股走高，阿里巴巴（9988）升0.68%，報81.85元；騰訊（0700）升1.13%，報304.6元；美團（3690）升1.67%，報115.6元；小米（1810）升1.44%，報12.72元；昨日創上市新低的京東（9618）反彈，開市報107.5元，升3.66%；網易（9999）開市報164.9元，升1.29%。
十間國企宣布股東增持A股或回購計劃，涉及多間行業龍頭企業，當中包括中遠海控（1919），開市報7.72元，升0.13%；中石化（0386）無升跌，報4.17元；中煤能源（1898），開市報6.08元，升1.33%；中國鐵建（1186），開市報4.55元，升1.11%；中國移動（0941）升0.08%，報64.9元。
澳門第三季度貴賓博彩收入按年上升919%，濠賭股小幅高開。金沙中國（1928）升0.47%，報21.4元；銀娛（0027）升0.8%，報44.15元；美高梅中國（2282）開市報10元，升1.21%；永利澳門（1128）開市報7.11元，升1.14%。
藍籌中以翰森製藥（3692）表現最好升4.04%，報11.86元；創科實業（0669）表現最曳，開市跌1.76%，報69.85元。
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