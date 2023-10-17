moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港股高開165點 十國企宣布A股回購或增持 中石化平開 中移動微升0.08%

美股反彈，內地10家央企打出回購、增持「組合拳」，恒指今早高開165點或0.95%，報17806點，大市成交金額12億元；國指今早高開59點或0.98%，報6108點。恒生科技指數開市報3855點，升1.15%。

大型科技股走高，阿里巴巴（9988）升0.68%，報81.85元；騰訊（0700）升1.13%，報304.6元；美團（3690）升1.67%，報115.6元；小米（1810）升1.44%，報12.72元；昨日創上市新低的京東（9618）反彈，開市報107.5元，升3.66%；網易（9999）開市報164.9元，升1.29%。

十間國企宣布股東增持A股或回購計劃，涉及多間行業龍頭企業，當中包括中遠海控（1919），開市報7.72元，升0.13%；中石化（0386）無升跌，報4.17元；中煤能源（1898），開市報6.08元，升1.33%；中國鐵建（1186），開市報4.55元，升1.11%；中國移動（0941）升0.08%，報64.9元。

澳門第三季度貴賓博彩收入按年上升919%，濠賭股小幅高開。金沙中國（1928）升0.47%，報21.4元；銀娛（0027）升0.8%，報44.15元；美高梅中國（2282）開市報10元，升1.21%；永利澳門（1128）開市報7.11元，升1.14%。

藍籌中以翰森製藥（3692）表現最好升4.04%，報11.86元；創科實業（0669）表現最曳，開市跌1.76%，報69.85元。

 

其他報道

蘋果手機第三季出貨量跌8%

遠洋集團境內債提請寬限利息兌付至12月中 增1.5億人幣應收帳質押擔保

恒大地產尋求延期一年兌付「20恒大05」回售部分債券

阿里巴巴據報雙11前派10億人幣紅包

大同機械1.37億人幣出售印刷線路板製造業務

領英據報裁減約668個職位 涉及多個團隊

港股ADR升184點 夜期升202點

美國斡旋中東 美股反彈 道指漲314點

余偉文：聯匯非本港高息最關鍵原因 重申無意亦無需改變

 