恒指半日升123點或0.7%，報17763點，大市成交金額337億元；國指升42點或0.7%，報6092點。恒生科技指數收報3839點，升0.72%。
權重科技股普遍維持升勢，阿里巴巴（9988）升0.8%，收報81.95元；騰訊（0700）升0.4%，收報302.4元；美團（3690）升0.79%，收報114.6元；雷軍宣布小米澎湃OS正式啟動，小米（1810）升3.19%，收報12.94元；京東集團（9618）收報105.6元，升1.83%；百度 （9888）跌1.32%，收報119.8元。
iPhone15中國首發銷量較前代下降4.5%，蘋果概念股走低，舜宇（2382）收報60.25元，跌1.79%；瑞聲（2018）收報13.78元，跌0.86%；丘鈦（1478）收報3.49元，跌0.29%；高偉電子（1415）收報16.68元，跌3.58%。
外電報道，碧桂園（2007）若未能在今日（17日）最後寬限期內向債權人支付1500萬美元利息，旗下所有離岸債將被視為違約，並將引發其他債券交叉違約。碧桂園收報0.74元，升1.37%。
BC科技集團（0863）傳擬出售加密貨幣平台OSL，半日收報3.39元，大跌21.16%。
藍籌方面，申洲國際（2313）升3.88%，收報79元，是升幅最大的藍籌；宏橋（1378）跌2.77%，收報6.32元，是跌幅最大的藍籌。
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