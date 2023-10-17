報道指，市建局早在2007年啟動黃大仙衙前圍村重建計劃，長實持有該範圍逾七成業權。該局考慮到收回土地發展須跟發展商協商方可順利推行，2008年與長實簽訂合作協議，推行重建計劃。經過十多年的收地和保育研究等程序，發展局局長甯漢豪今年6月底透露，市建局已於6月下旬就該項目進行換地手續，當時未有公布相關地價金額。

據指，政府就衙前圍村重建項目以換地方式向市建局批地，收取象徵式地價1000元，意味該項目沿用一般市建局項目的批地模式。

而今次長實毋須支付補地價，意味該項目的土地行政程序已完成，將可正式上馬動工，預計提供約750伙，2030/31財政年度落成。

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