《信報》報道，長實（1113）與市建局合作推展的黃大仙衙前圍村重建計劃，繼政府6月透露已完成換地手續後，最新獲以象徵式1000元地價進行批地，長實方面毋須向市建局支付地價，意味項目土地行政程序已完成，可正式上馬動工。長實今日回覆傳媒指，公司與市區重建局訂立了保密條款。除非市區重建局同意，否則不能就有關事項作出回應。
報道指，市建局早在2007年啟動黃大仙衙前圍村重建計劃，長實持有該範圍逾七成業權。該局考慮到收回土地發展須跟發展商協商方可順利推行，2008年與長實簽訂合作協議，推行重建計劃。經過十多年的收地和保育研究等程序，發展局局長甯漢豪今年6月底透露，市建局已於6月下旬就該項目進行換地手續，當時未有公布相關地價金額。
據指，政府就衙前圍村重建項目以換地方式向市建局批地，收取象徵式地價1000元，意味該項目沿用一般市建局項目的批地模式。
而今次長實毋須支付補地價，意味該項目的土地行政程序已完成，將可正式上馬動工，預計提供約750伙，2030/31財政年度落成。
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