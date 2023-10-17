港股午後窄幅向上，終止過去兩個交易日跌勢，收市升132點或0.75%，報17773點，大市成交金額635億元，較上日減少13.89%；國指升42點或0.71%，報6092點。恒生科技指數收報3836點，升0.64%。
科技股普遍走高，雷軍宣布小米澎湃OS正式啟動，小米（1810）曾漲近5%，創8個月新高，埋單升3.99%，收報13.04元，是升幅最大的藍籌；阿里巴巴（9988）升0.86%，收報82元；騰訊（0700）收報302.2元，升0.33%；美團（3690）收報114.5元，升0.7%；京東集團（9618）收報106元，升2.22%；網易（9999）收報163.5元，升0.43%。
新能源股表現向上，信義能源（3868）收報1.56元，升4%；同系信義光能（0968）升3.07%，收報5.71元；大唐新能源（1798）收報1.84元，升2.22%；龍源電力（0916）收報6.59元，升3.45%。
iPhone15中國首發銷量較前代下降4.5%，蘋果概念股受壓。舜宇（2382）收報60元，跌2.2%，為跌幅最大的藍籌；瑞聲（2018）收報13.82元，跌0.58%；丘鈦（1478）收報3.43元，跌2%；高偉電子（1415）收報16.52元，跌4.51%。
恒大汽車（0708）尾市異動，有消息指，公司進一步延遲寄發債轉股及NWTN認購事項通函。該股一度抽高45.5%，收報0.61元，升38.64%。
BC科技集團（0863）傳擬出售虛擬交易資產平台OSL，雖然公司午後發公告澄清，但未能扭轉跌勢，收報3.35元，跌22.09%。
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