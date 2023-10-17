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富衛：上半年新做保單宗數按年增34% 增長趨勢第三季持續

富衛香港及澳門首席產品總監余栢堅表示，該行上半年新做保單宗數按年增長34%，高過市場平均的17%，增長趨勢在第三季仍然持續。年初本港與內地恢復通關，他指疫情期間累積需求下，內地客戶來港檢視已有保障是否足夠，或會加購保障，首季和次季內地訪客來港投保較多，第三季則較為平衡。

余栢堅表示，及後保險發展方向，會繼續主要針對醫療和危疾產品，並從個人延伸至家庭保障。

富衛推出新危疾產品，保障170種已定義疾病，以至其他未定義疾病，客戶可加購家庭保障，無需任何健康核保可為被保人父母加添癌症、急性心肌梗塞或中風的危疾權益，以及為被保人的子女加添68種主要危 疾及22種兒童疾病的危疾權益。

另外，產品設有亞爾茲默氏病或柏金遜症的終身年金，被保人在86歲或之前首次確診，可獲賠等於投保額6%的終身年金，直至保單終止。

余栢堅表示，產品在9月底試推，1個月已有不錯的銷售，產品投保額較其他危疾產品平均為高。以45歲非吸煙男性計算，每年保費為12.95萬元，對於保費是否較其他危疾為高，余栢堅指產品帶有儲蓄成分，而且可作多重賠償，因此保費會較高，對於單純要求數種危疾，沒有儲蓄成份產品的客戶，他們在網上平保亦有銷售較簡單產品，保費會較便宜。

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