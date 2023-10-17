陽光房地產（0435）公布9月底止首季度營運數據，基金物業組合的租用率為93.4%，按季微增0.01個百分點。其中寫字樓物業之出租率保持於92.9%，零售物業組合之出租率則改善至94.3%。現行租金維持於每平方呎45.4元。於回顧季度，物業組合錄得續租租金負增長1.6%，較6月底止年結負增長2.5%而言，有所改善。該股今日收報2.35元，升0.43%。
就寫字樓物業組合而言，旗下灣仔大新金融中心於9月底止之租用率維持於90.6%，按季略增0.2個百分點，現行租金則為每平方呎41.8元。同時，上環或中環寫字樓物業組合之租用率錄得溫和下降，反映中小型企業在經濟復甦步伐緩慢的情況下所持的審慎態度。
零售物業方面，將軍澳新都城一期物業受惠於完成翻新後成功引入若干新食肆，其租用率於9月底錄得理想的回升至94.7%，按季增加2.5個百分點。此外，上水中心購物商場及光華廣場物業分別錄得98%及99.2%之高出租 率， 顯示零售租戶對位置優越的物業之消費復甦漸趨樂觀。然而，現佔上水中心可出租面積約7.5%的幼稚園租戶或會遷出，其租用率可能因而下降。新購入的大角咀西九匯最新租用率按季跌7.5個百分點，最新為78.2%。
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