在中場眾博彩遊戲中，仍以百家樂、骰寶、廿一點及輪盤最多人參與，在今年第三季內各錄得賭收297.69億元、17.95億元、5.98億元及2.21億元。當中中場百家樂己經恢復至2019年疫情前的97.4%，骰寶、廿一點及輪盤則恢復至疫情前的76.9%、81.8%及73.9%。

直播混合遊戲季內錄得賭收達7.98億元，則相當於2019年同季疫情前的水平之108.3%。整體中場博彩合計，錄得賭收370.44億元，已經恢復至疫情前同季的93.3%。

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