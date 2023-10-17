博彩監察協調局公布最新季度數據，截至今年9月底止第三季，貴賓博彩收入達117.67億元（澳門元），約為疫情前2019年同季的47.9%水平，並在連升四季之後，首見下跌，按季跌3.05%，按年則大增4.43倍。賭枱及博彩機數目則連續三季鎖定在6000張及1.2萬部。賭場數目則維持在30間水平。
在中場眾博彩遊戲中，仍以百家樂、骰寶、廿一點及輪盤最多人參與，在今年第三季內各錄得賭收297.69億元、17.95億元、5.98億元及2.21億元。當中中場百家樂己經恢復至2019年疫情前的97.4%，骰寶、廿一點及輪盤則恢復至疫情前的76.9%、81.8%及73.9%。
直播混合遊戲季內錄得賭收達7.98億元，則相當於2019年同季疫情前的水平之108.3%。整體中場博彩合計，錄得賭收370.44億元，已經恢復至疫情前同季的93.3%。
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