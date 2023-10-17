安踏指，公司將堅持「單聚焦、多品牌、全球化」發展戰略，以專業運動品牌群、時尚運動品牌群和戶外運動品牌群三大業務板塊，著力打造「多品牌協同管理能力」、「多品牌零售運營能力」及「全球化運營與資源整合能力」三大核心競爭力，力爭實現 2025 年中國市場份額第一，2030 年全球領先的戰略目標。

同時，未來3年安踏將聚焦大眾專業運動賽道，圍繞「專業突破、品牌向上」的核心戰略，重點突破跑步、籃球等核心品類，加大創新和數字化投入，持續強化產品品質價值比優勢和多元化多模式的終端體驗。

FILA方面，未來3年將堅持高端時尚運動定位和高質量增長，持續打造「頂級品牌、頂級商品、頂級渠道」，拓展鞋類、專業運動及兒童三大領域。

安踏指，集團在過去三年成功經受了外部經營環境各種不確定性的考驗，保持著穩健的增長，以具有競爭力的業績表現，締造了穩健的財務回報：2019至2022年，集團營收年均複合增長率達16.5%，股東應佔溢利年均複合增長率為12.4%，每股股息年均複合增長率為26%。

公司指，又將以「雙輪驅動」深化全球化佈局，作為多品牌全球化佈局的第一站，目前集團已成立東南亞國際事業部，並在新加坡、馬來西亞、菲律賓等國的核心商圈開展了直營零售業務。

此外，自2019年被集團收購以來，亞瑪芬集團（AMER SPORTS）經營業績表現超出預期，特別是中國市場業務發展向好，增長潛力巨大。未來3年，AMER SPORTS將繼續強化中國、北美、歐洲「三大市場」，推進五個「10 億歐元」戰略，核心品牌在各自細分領域建立全球領先地位。目前，安踏集團與亞瑪芬集團已形成「雙輪驅動」的全球化戰略佈局。

安踏又指，近兩年，運動鞋服行業復甦速度跑贏消費大盤，並呈現出消費兩極分化、需求小眾細分、行業集中度下降等趨勢。從頂尖到大眾，運動鞋服在不同消費層級均保持中高速增長，依然是一條優質賽道。公司相信，隨著戶外、兒童及女性等市場的快速增長，運動鞋服的新場景新品類的機會仍在不斷湧現，集團的多品牌協同價值將進一步突顯，公司對未來的發展充滿信心。

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