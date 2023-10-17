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路透：人行要求銀行為LGFV貸款以更長期和更低息展期

路透社引述消息人士指，人民銀行上周向主要內地銀行發出指示，要求銀行為現有地方政府融資平台（LGFV）的債務，以更長年期、調整還款計劃並降低貸款利率的方式進行展期。另外，他們於2024年或之前到期的債務即使逾期還款，銀行仍可歸類為正常貸款而非不良貸款，不會影響監管機構對銀行的考核評估。

路透社引述兩名消息人士指，為免銀行不會因債務重組蒙受重大損失，展期貸款的利率不應低於中國國債利率，而貸款期限不應超過10年。現時中國10年期國債孳息率為2.7%，相對作為貸款利息定價基準的1年期貸款市場報價利率（LPR）則為3.45%。人行與金監總局沒有立即回覆路透查詢。

過去地方政府以地方政府融資平台發行債務，為城市基建項目籌集資金，內地地產市場疲弱加上疫情期間的防疫支出，大為影響對地方政府收入，城投企業償還債務問題成為市場焦點。包括城投債在內的地方政府債務，在2022年達到92萬億元人民幣，相當內地GDP的76%，高於2019年的62.2%。

7月中共政治局會議公布，將透過一系列措施化解地方政府債務風險，但尚未正式公布具體計劃。消息人士指，人行將優先解決12個被確定為「高風險」的地區的債務風險，包括天津市、貴州省和廣西省，重點關注今年和明年到期的公募債券和非標準債務產品。

消息指監管機構亦鼓勵銀行向地方城投企業發放新貸款，以償還債券和非標準債務，而人行將與銀行建立應急工具，為地方政府融資平台提供貸款，以解決任何短期流動性壓力，城投企業需在2年內償還上述貸款。部分地方政府需將所持國企部分股權轉讓給銀行，以換取銀行協助展期貸款。

去年底，貴州一間城投企業遵義路橋，成功將一筆155.94億元人民幣的貸款展期20年，並利率調整到每年3厘至4.5厘，前10年僅付息不還本，後10年分期還本，引起市場關注重債城投企業將如何展期貸款。

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