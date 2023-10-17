GUM策略及分析師雲天輝指出，雖然全球股市在9月仍然疲弱，但美國經濟數據表現強勁。9月份的非農就業人口增幅達33.6 萬，加上美國9月份的通脹未出現明顯反彈，故可能吸引部份資金轉入股票基金，尤其是美國、日本基金。

同時，由於受益惠於高息周期，保守基金亦吸引了2億資金轉入。

市佔率方面，宏利以27.4%的佔有率位居龍頭，其次是匯豐（17.7%）和永明（11.1%）。2023年初至今，宏利的市佔率增長0.41%，增幅為所有供應商中最大。這主要是由於投資回報的影響（增加了0.25%）。而佔有率流失最大的是永明，其市佔率下降0.19%，主要受到投資回報的拖累（-0.38%）所致。

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