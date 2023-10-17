今次高級別會議在金鐘萬豪酒店舉行，首天晚上有歡迎晚宴，翌日上下午有論壇，財政司長陳茂波及BIS總經理Agustin Carstens會發表主題演講。會議將討論中央銀行及政策制定者面臨的主要挑戰，如持續的通脹壓力和「更長時間更高利率」（higher-for-longer）的經濟環境、金融創新背景下貨幣系統的未來、過往金融危機可供借鑒的經驗教訓等。

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