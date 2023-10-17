moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

金管局BIS下月底在港辧高級別會議

金管局公布，將於下月27至28日與國際結算銀行（The Bank for International Settlements，簡稱BIS）在香港聯合主辦金管局—BIS高級別會議。這是繼下月7至8日舉行的「國際金融領袖投資峰會」後，另一重要國際論壇。金管局指這次會議標誌該局成立30周年與BIS亞太區代表辦事處在港成立25周年。與會者預計超過300人，包括現任與前任央行行長、地區與本地金融機構首席執行官、以及來自香港及亞洲其他地區的專家。

今次高級別會議在金鐘萬豪酒店舉行，首天晚上有歡迎晚宴，翌日上下午有論壇，財政司長陳茂波及BIS總經理Agustin Carstens會發表主題演講。會議將討論中央銀行及政策制定者面臨的主要挑戰，如持續的通脹壓力和「更長時間更高利率」（higher-for-longer）的經濟環境、金融創新背景下貨幣系統的未來、過往金融危機可供借鑒的經驗教訓等。

其他報道

路透：人行要求銀行為LGFV貸款以更長期和更低息展期

安踏：未來3年FILA目標流水500億

澳門第三季貴賓及中場博彩回復至疫情前近半及93%水平

地監局：將就減辣「備忘錄」採跟進行動 研有否違規

陽光房地產：整體物業租用率微增至93.4% 續租租金跌1.6%

港8月商品整體出口貨量按年跌6.9% 進口貨量跌3.9%

富衛：上半年新做保單宗數按年增34% 增長趨勢第三季持續

謝瑞麟發盈警 料中期轉虧 最少蝕5000萬元

中國私募股權公司謝諾據報計劃最快明年來港上市

國美電器廣東門店據報全線關閉 供應商貨款未還

港股升132點終止兩連跌 成交額僅635億 小米漲4%領跑藍籌 恒大汽車飈39%

內地網紅呻飛機餐僅4個饅頭1片白菜 南航：不同航線配餐不一樣

交通補貼計劃月底屆滿 11月起申領門檻回復至400元

中企出現回購增持潮 滬深三大指數午後續升 滬指以近日中高位收市

據報衙前圍村重建毋須支付地價 長實： 與市建局有保密條款 不作回應

不減持救A股  深市近百公司齊發終止減持或增持公告

傳擬出售虛擬交易資產平台OSL BC科技澄清：報道與事實不符

以色列據報下令凍結加密貨幣帳戶 切斷哈馬斯資金來源

蘋果：新增2500萬元人民幣捐款 支持中國鄉村社區發展

京東物流在港澳開設5家速遞中心  推4小時特快送服務

調查：逾4成港人無意持有任何虛擬資產

恒指半日升123點 小米漲3.2% BC科技集團急瀉21%

雷軍：小米澎湃OS正式啟動 小米曾漲近4%