金管局公布，將於下月27至28日與國際結算銀行（The Bank for International Settlements，簡稱BIS）在香港聯合主辦金管局—BIS高級別會議。這是繼下月7至8日舉行的「國際金融領袖投資峰會」後，另一重要國際論壇。金管局指這次會議標誌該局成立30周年與BIS亞太區代表辦事處在港成立25周年。與會者預計超過300人，包括現任與前任央行行長、地區與本地金融機構首席執行官、以及來自香港及亞洲其他地區的專家。
今次高級別會議在金鐘萬豪酒店舉行，首天晚上有歡迎晚宴，翌日上下午有論壇，財政司長陳茂波及BIS總經理Agustin Carstens會發表主題演講。會議將討論中央銀行及政策制定者面臨的主要挑戰，如持續的通脹壓力和「更長時間更高利率」（higher-for-longer）的經濟環境、金融創新背景下貨幣系統的未來、過往金融危機可供借鑒的經驗教訓等。
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