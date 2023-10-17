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六福上季港澳同店銷售增41% 國慶黃金周升近五成唯內地錄高單位數跌幅

六福（0590）公布截至今年9月底止第二財季營運數據，整體同店銷售按年增31%，整體零售收入升47%。

公司表示，儘管季內國際平均金價按年上揚11%，黃金產品的同店銷售仍見30%的增長，而定價首飾產品則增36%，定價首飾產品中包含鑽石及定價黃金產品，其同店銷售分別增長19%及76%，港澳市場為主要增長動力。

香港及澳門市場為集團零售業務主要增長動力，期內同店銷售增長41%，零售收入按年升63%，並已恢復至疫情前2019財年第二季的水平。

中國內地零售收入於第二季按年升26%，並較2019財年同期升27%，主要由電子商務業務增長帶動，並抵銷第二季同店銷售8%的負增長；其零售值按年則上升5%，超越2019 財年同期近七成。

於國慶黃金周，港澳市場同店銷售升近五成，對比2019財年升近三成；內地市場同 店銷售則錄得高單位數字跌幅，對比2019財年跌近一成半。

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