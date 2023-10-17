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比亞迪預告第三季最少賺86億 按年增67%或以上

比亞迪（1211）公布盈利預告，今年第三季股東應佔利預測介乎95.46億元（人民幣，下同）至115.46億元，相對去年同期盈利約57.16億元，按年增至67%至近102%；首三季計，盈利預期介乎205億元至225億元，相對去年同期93.11億元，增至約120.2%至141.6%。

扣除非經常項目，第三季淨利潤86億元至105億元，按年增長61.3%至96.9%；首三季，扣除非經常項目淨利潤預計介乎183億元至202億元，按年大增118.8%至141.5%。

比亞迪指今年第三季度，新能源汽車行業延續良好的增長勢頭，公司新能源汽車銷量持續創下歷史新高，穩居全球新能源汽車銷量第一。儘管第三季度行業競爭加劇延續，公司憑藉不斷提升的品牌力、持續擴大的規模優勢和強大的產業鏈成本控制能力，盈利持續向好，展現了強大的韌性。手機部件及組裝業務方面，受益於海外大客戶份額提升及安卓客戶需求回暖、新能源汽車和新型智能產品等業務持續高速增長，產能利用率持續提升，業務結構進一步優化，盈利能力持續改善。

另比亞迪電子（0285）公布盈喜，今年首三季股東應佔溢利介乎28.4億元至31.2億元，按年增129.3%至151.9%。