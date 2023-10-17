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佳兆業料未來10年償還境外債現金最多750億人幣  債權人不支持某些條款

佳兆業（1638）過去數月，債權人小組及其顧問與集團及其顧問緊密合作下，各方交換了一些初步重組方案，但未達最終協議。當中包括將一定現有債務轉股的降槓桿計劃、將剩餘現有債務兌換為新美元公開票據，及將現有項目中的一系列舊改等資產處置所得淨款項，作為償還新美元公開票據的額外資金來源。其料在未來10年可用於償還境外債的現金約600億元至750億元人民幣。換言之相對於境外有息債123億美元即折約895.9億元人民幣，未來10年現金還款比率約66.9%及83.7%。不過對於提案包含的某些條款，債權人小組表示並不支持。

該集團指，由目前土儲開發項目及尚未轉化為土儲的舊改項目於2023年至2033年所產生的累計應佔摃桿自由現金流總額，預計約為750億元至900億元人民幣之間。逐步處置投資物業及自持物業產生的現金流淨額為60億至70億元人民幣。包括物業管理和酒店管理在內的其他業務部門預計將產生10億元至20億元人民幣的淨收入，及在償還境內債本息及其他財務擔保後，料可用於償還境外債的現金約600億元至750億元人民幣。其指，將與債權人小組之間將繼續進行建設性對話，並繼續保交樓。

截至2022年底，佳兆業的境內有息債及境外有息債分別有約506億元人民幣及123億美元，就合營企業及聯營公司的負債提供的財務擔保約為238億元人民幣，及對附屬公司、合營企業及聯營公司境內負債提供的財務擔保約為210億元人民幣。

該集團指，該方案將以公平對待所有債權人、尊重其現有的法律權利及債權人之間的優先權；以實現長期、可持續的資本結構為目標，降低業務運營風險，並為所有利益相關方釋放價值，及增強集團應對當前市場變化的能力，以實現可持續經營，並改善重組後境外債 務及股票的交易表現，作為指導性原則。