該集團指，由目前土儲開發項目及尚未轉化為土儲的舊改項目於2023年至2033年所產生的累計應佔摃桿自由現金流總額，預計約為750億元至900億元人民幣之間。逐步處置投資物業及自持物業產生的現金流淨額為60億至70億元人民幣。包括物業管理和酒店管理在內的其他業務部門預計將產生10億元至20億元人民幣的淨收入，及在償還境內債本息及其他財務擔保後，料可用於償還境外債的現金約600億元至750億元人民幣。其指，將與債權人小組之間將繼續進行建設性對話，並繼續保交樓。

截至2022年底，佳兆業的境內有息債及境外有息債分別有約506億元人民幣及123億美元，就合營企業及聯營公司的負債提供的財務擔保約為238億元人民幣，及對附屬公司、合營企業及聯營公司境內負債提供的財務擔保約為210億元人民幣。

該集團指，該方案將以公平對待所有債權人、尊重其現有的法律權利及債權人之間的優先權；以實現長期、可持續的資本結構為目標，降低業務運營風險，並為所有利益相關方釋放價值，及增強集團應對當前市場變化的能力，以實現可持續經營，並改善重組後境外債 務及股票的交易表現，作為指導性原則。