道瓊斯工業平均指數收漲13點，升幅0.04%，報33997點。標普500指數收跌043點，跌幅0.01%，報4373點。納斯達克綜合指數收跌34點，或0.26%，報13533點。

雪佛龍升1.32%，報167.59美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻14點，而高盛跌1.6%，報309.36元，拖累道指33點。

科技股方面，蘋果收市報177.15元，跌0.87%，谷歌母公司Alphabet收市報139.72元，升0.44%，亞馬遜收市報131.47元，跌0.81%，Facebook收市報324元，升0.88%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.1%，報449點。德國DAX指數收漲0.09%，報15251點；法國CAC 40指數漲0.11%，報7029點；英國富時100指數收漲0.59%，報7675點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.91%，報6448點。

美國2年期債息曾升最多2.72%，是7月14日後最大升幅，當日升幅為3.06%。高見5.2373厘，是2006年7月19日5.243厘後最高。收市報5.2095厘，是2006年7月5日後收市新高，當日報5.2336厘。連升2日，累計升0.1557厘，對上一次連升2日是10月12日。

美國10年期債息曾升最多3.22%，是10月12日後最大升幅，當日升幅為3.68%。高見4.8574厘，是10月6日4.8852厘後最高。收市報4.8341厘，是2007年8月8日後收市新高，當日報4.8767厘。連升2日，累計升0.2218厘，對上一次連升2日是10月9日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至32.432基點，是10月11日31.866點基後最窄。收市報37.75基點，是10月12日後收市最窄，當日報37.597基點。連續兩日收窄，累計7.028基點，對上一次連續2日是9月26日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至65.681基點，是10月6日63.477基點後最窄。收市報68.827基點，是1月3日後收市最窄，當日報64.224基點。連續兩日收窄，累計20.19基點，對上一次連續2日是10月9日。

道指曾升最多0.48%，是10月16日後最大升幅，當日升幅為1.24%。高見34147.63點，是9月22日34156.15點後最高。收市報33997.65點，是9月25日後收市新高，當日報34006.88點。連升3日，累計升366.51點，對上一次連升3日是10月10日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是10月5日。

標指曾跌最多0.83%，是10月13日後最大跌幅，當日跌幅為0.87%。低見4337.54點，是10月13日4311.97點後最低。收市報4373.2點，是10月13日後收市新低，當日報4327.78點。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是10月9日。

納指曾跌最多1.5%，是10月13日後最大跌幅，當日跌幅為1.56%。低見13364.74點，是10月13日13361.85點後最低。收市報13533.75點，是10月13日後收市新低，當日報13407.23點。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是10月9日。