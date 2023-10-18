個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.2%，折合報302.8元；阿里巴巴（9988）升0.08%，折合報82.07元；美團（3690）升0.08%，折合報114.59元；匯控（0005）升1.43%，折合報62.73元；建行（0939）跌1.03%，折合報4.63元。

道期現跌0.228%；標期現跌0.3%；納期現跌0.29%。日本東證指數現升0.04%；韓國KOSPI指數現跌0.1%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.09%。

VIX指數隔晚升3.89%或0.67點，報17.88點。

紐油現升1.97%或1.71美元，報88.37美元；布油現升1.73%或1.55美元，報91.46美元；金價現升0.15%或3.01美元，報1926.19美元；LME 銅期貨隔晚跌0.07%或6美元，報7970.5美元。美國10年期債息現跌0.21%或0.0105厘，報4.8236厘。

今日焦點股份可留意：

滔搏（6110）最快今日公布業績。

佳兆業（1638）料未來10年償還境外債現金最多750億人幣，債權人不支持某些條款。

惠譽下調央企內房保利及萬科（2202）評級至BBB。

前蘋果日報總編輯羅偉光，登報向中國創新（1217）向心夫婦道歉。

中國汽車內飾（0048）指與執董黃浩然失聯，3月披露黃正受港政府機構調查。

比亞迪（1211）預告第三季最少賺86億，按年增67%或以上。

六福（0590）上季港澳同店銷售增41%，國慶黃金周升近五成唯內地錄高單位數跌幅。

安踏（2020）：未來3年FILA目標流水500億。

澳門第三季貴賓及中場博彩回復至疫情前近半及93%水平。

陽光房地產（0435）：整體物業租用率微增至93.4%，續租租金跌1.6%。

謝瑞麟（0417）發盈警，料中期轉虧，最少蝕5000萬元。

國美零售（0493）旗下國美電器廣東門店據報全線關閉，供應商貨款未還。

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