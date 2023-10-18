恒指今早低開45點或0.26%，報17728點，大市成交金額13億元；國指今早低開8點或0.15%，報6083點。恒生科技指數開市報3818點，跌0.45%。通訊服務、金融、非必需消費品、實業股推低大市。上升股份比例為5.74%，下跌為4.73%，無升跌為89.52%。