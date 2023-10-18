moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指低開45點 科指跌0.45% 10天線升穿20天線 比亞迪升4.5%

恒指今早低開45點或0.26%，報17728點，大市成交金額13億元；國指今早低開8點或0.15%，報6083點。恒生科技指數開市報3818點，跌0.45%。通訊服務、金融、非必需消費品、實業股推低大市。上升股份比例為5.74%，下跌為4.73%，無升跌為89.52%。

騰訊（0700）、友邦（1299）、美團（3690）拖累大市。匯控（0005）、比亞迪（1211）、中海油（0883）貢獻恒指較多。

藍籌14隻升，38隻下跌，28隻無升跌。比亞迪（1211）升4.57%，報251.8元，是升幅最大的藍籌，聯想（0992）跌2.67%，報8.37元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股9隻升，13隻下跌，8隻無升跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）開市報39.65元，升3.26%；跌幅最大的是聯想（0992）開市報8.37元，跌2.67%。

恒指10天線(17696.87點)升穿20天線(17654.25點)，指數高於10天、20天線。科指10天線(3859.21點)升穿20天線(3857.86點)，指數高於10天、20天線。

滔搏（6110）最快今日公布業績。開市報5.72元，無升跌。

佳兆業（1638）料未來10年償還境外債現金最多750億人幣，債權人不支持某些條款。無成交，報0.2元。

惠譽下調央企內房保利及萬科（2202）評級至BBB。開市報8元，無升跌。

前蘋果日報總編輯羅偉光，登報向中國創新（1217）向心夫婦道歉。無成交，報0.01元。

中國汽車內飾（0048）指與執董黃浩然失聯，3月披露黃正受港政府機構調查。無成交，報0.115元。

比亞迪（1211）預告第三季最少賺86億，按年增67%或以上。開市報251.8元，升4.57%。

六福（0590）上季港澳同店銷售增41%，國慶黃金周升近五成唯內地錄高單位數跌幅。無成交，報20.65元。

安踏（2020）：未來3年FILA目標流水500億。開市報90.35元，跌0.66%。

澳門第三季貴賓及中場博彩回復至疫情前近半及93%水平。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）無成交，報5.55元。美高梅中國（2282）無成交，報9.87元。澳博（0880）開市報2.78元，升0.72%。永利澳門（1128）無成交，報7元。銀河娛樂（0027）開市報43.7元，跌0.23%。金沙中國（1928）開市報20.8元，跌0.95%。

陽光房地產（0435）：整體物業租用率微增至93.4%，續租租金跌1.6%。無成交，報2.35元。

謝瑞麟（0417）發盈警，料中期轉虧，最少蝕5000萬元。無成交，報1元。

國美零售（0493）旗下國美電器廣東門店據報全線關閉，供應商貨款未還。創上市新低，見0.047元，開市報0.047元，跌4.08%。

破底股方面

1隻股份創上市新低，包括國美零售（0493）低見0.047元，開市報0.047元，跌4.08%。

創52周低包括，美蘭空港（0357）低見6.3元，開市報6.3元，跌0.32%。

異動股

上升異動股，包括，國美金融科技（0628）開市報0.2元，升14.29%；ＫＦＭ金德（3816）開市報0.335元，升13.56%；易居企業控股（2048）開市報0.22元，升12.24%；華科資本（1140）開市報0.156元，升10.64%；冠軍科技集團（0092）開市報0.088元，升10%；中國金石（1380）開市報0.96元，升9.09%；恩典生命科技（2112）開市報0.45元，升8.43%；中國紅包（8316）開市報1.05元，升8.25%；上海証大（0755）開市報0.014元，升7.69%；蓮和醫療（0928）開市報0.073元，升7.35%；靛藍星（8373）開市報0.092元，升5.75%。

下跌異動股，包括，國美零售（0493）創上市新低，見0.047元，開市報0.047元，跌4.08%；創聯控股（2371）開市報0.026元，跌3.7%；海鑫集團（1850）開市報0.55元，跌3.51%；思派健康（0314）開市報7.02元，跌3.17%；科笛－Ｂ（2487）開市報20.4元，跌2.86%；復星旅遊文化（1992）開市報6.9元，跌2.82%；聯想（0992）開市報8.37元，跌2.67%；中國再生能源投資（0987）開市報0.127元，跌2.31%。

其他報道

花旗：美國收緊對華晶片管制 短期影響有限

港股ADR升18點 夜期高水9點 美期跌亞股個別發展 滔搏等業績

美2年期債息創逾17年高 道指升13點 輝達跌4.6%