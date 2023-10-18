恒指今早低開45點或0.26%，報17728點，大市成交金額13億元；國指今早低開8點或0.15%，報6083點。恒生科技指數開市報3818點，跌0.45%。通訊服務、金融、非必需消費品、實業股推低大市。上升股份比例為5.74%，下跌為4.73%，無升跌為89.52%。
騰訊（0700）、友邦（1299）、美團（3690）拖累大市。匯控（0005）、比亞迪（1211）、中海油（0883）貢獻恒指較多。
藍籌14隻升，38隻下跌，28隻無升跌。比亞迪（1211）升4.57%，報251.8元，是升幅最大的藍籌，聯想（0992）跌2.67%，報8.37元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股9隻升，13隻下跌，8隻無升跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）開市報39.65元，升3.26%；跌幅最大的是聯想（0992）開市報8.37元，跌2.67%。
恒指10天線(17696.87點)升穿20天線(17654.25點)，指數高於10天、20天線。科指10天線(3859.21點)升穿20天線(3857.86點)，指數高於10天、20天線。
滔搏（6110）最快今日公布業績。開市報5.72元，無升跌。
佳兆業（1638）料未來10年償還境外債現金最多750億人幣，債權人不支持某些條款。無成交，報0.2元。
惠譽下調央企內房保利及萬科（2202）評級至BBB。開市報8元，無升跌。
前蘋果日報總編輯羅偉光，登報向中國創新（1217）向心夫婦道歉。無成交，報0.01元。
中國汽車內飾（0048）指與執董黃浩然失聯，3月披露黃正受港政府機構調查。無成交，報0.115元。
比亞迪（1211）預告第三季最少賺86億，按年增67%或以上。開市報251.8元，升4.57%。
六福（0590）上季港澳同店銷售增41%，國慶黃金周升近五成唯內地錄高單位數跌幅。無成交，報20.65元。
安踏（2020）：未來3年FILA目標流水500億。開市報90.35元，跌0.66%。
澳門第三季貴賓及中場博彩回復至疫情前近半及93%水平。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）無成交，報5.55元。美高梅中國（2282）無成交，報9.87元。澳博（0880）開市報2.78元，升0.72%。永利澳門（1128）無成交，報7元。銀河娛樂（0027）開市報43.7元，跌0.23%。金沙中國（1928）開市報20.8元，跌0.95%。
陽光房地產（0435）：整體物業租用率微增至93.4%，續租租金跌1.6%。無成交，報2.35元。
謝瑞麟（0417）發盈警，料中期轉虧，最少蝕5000萬元。無成交，報1元。
國美零售（0493）旗下國美電器廣東門店據報全線關閉，供應商貨款未還。創上市新低，見0.047元，開市報0.047元，跌4.08%。
1隻股份創上市新低，包括國美零售（0493）低見0.047元，開市報0.047元，跌4.08%。
創52周低包括，美蘭空港（0357）低見6.3元，開市報6.3元，跌0.32%。
異動股
上升異動股，包括，國美金融科技（0628）開市報0.2元，升14.29%；ＫＦＭ金德（3816）開市報0.335元，升13.56%；易居企業控股（2048）開市報0.22元，升12.24%；華科資本（1140）開市報0.156元，升10.64%；冠軍科技集團（0092）開市報0.088元，升10%；中國金石（1380）開市報0.96元，升9.09%；恩典生命科技（2112）開市報0.45元，升8.43%；中國紅包（8316）開市報1.05元，升8.25%；上海証大（0755）開市報0.014元，升7.69%；蓮和醫療（0928）開市報0.073元，升7.35%；靛藍星（8373）開市報0.092元，升5.75%。
下跌異動股，包括，國美零售（0493）創上市新低，見0.047元，開市報0.047元，跌4.08%；創聯控股（2371）開市報0.026元，跌3.7%；海鑫集團（1850）開市報0.55元，跌3.51%；思派健康（0314）開市報7.02元，跌3.17%；科笛－Ｂ（2487）開市報20.4元，跌2.86%；復星旅遊文化（1992）開市報6.9元，跌2.82%；聯想（0992）開市報8.37元，跌2.67%；中國再生能源投資（0987）開市報0.127元，跌2.31%。
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