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內地第三季GDP增加4.9% 首三季增5.2% 均勝預期

國統局公布，第三季國內生產總值(GDP)按年增加4.9%，好過預期的增4.5%；首三季按年增5.2%，亦高過預期的升5%。

9月份工業生產按年增加4.5%，好過預期的升4.4%，增幅是2022年10月後新高，當月增4%。

社會消費品零售總額9月按年增加5.5%，好過預期的升4.9%。

1-9月固定資產投資按年增加3.1%，低過過預期的升3.2%，同時亦是2020年12月後新低，當月報2.9%。

9月份城鎮調查失業率下降至5%，是2021年11月後新低，當月報5%。

國統局表示，前三季度，國民經濟持續恢復向好，生產供給穩步增加，市場需求持續擴大，就業物價整體改善，發展品質穩步提升，積極因素累積增多。 但也要看到，外部環境更趨複雜嚴峻，國內需求仍顯不足，經濟回升向好基礎仍需鞏固。

 

國統局全文：

前三季度，面對複雜嚴峻的國際環境和艱鉅繁重的國內改革發展穩定任務，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，各地區各部門堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署，堅持穩 中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加速建構新發展格局，紮實推動高品質發展，精準有力實施宏觀政策調控，著力擴大內需、提振信心、防範風險，國民經濟持續 恢復向好，生產供給穩定增加，市場需求持續擴大，就業物價整體改善，發展品質穩定提升，正向因素累積增加。

初步核算，前三季國內生產毛額913027億元，以不變價格計算，年增5.2%。 分產業看，第一產業增加值56374億元，較去年增長4.0%；第二產業增加值353659億元，增長4.4%；第三產業增加值502993億元，增長6.0%。 分季來看，第一季國內生產毛額年增4.5%，第二季增長6.3%，第三季增長4.9%。 從按季看，第三季國內生產毛額增長1.3%。

一、農業生產情勢整體良好，畜牧業穩定增長

前三季度，農業（種植業）增加價值年增3.6%。 全國夏糧產量14,613萬噸，較上年下降0.9%，產量居歷史第二高；早稻產量2,834萬噸，增長0.8%。 秋糧播種面積穩中有增，長勢整體正常，全國糧食可望再獲豐收。 前三季度，豬牛羊禽肉產量6,974萬噸，較去年同期增長3.9%，其中豬肉、牛肉、羊肉、禽肉產量分別增長3.6%、5.0%、5.2%、4.0%；牛奶產量增加7.2%，禽 蛋產量增加2.1%。 三季末，豬隻存欄44,229萬頭，年減0.4%。 前三季度，生豬出欄5,3723萬頭，增長3.3%。

二、工業生產恢復加速，裝備製造業較快增長

前三季度，全國規模以上工業增加價值年增4.0%，較上半年加快0.2個百分點。 分三大門類來看，礦業增加價值年增1.7%，製造業增長4.4%，電力、熱力、瓦斯及水生產及供應業增長3.5%。 裝備製造業增加價值增長6.0%，比全部規模以上工業快2.0個百分點。 分經濟類型來看，國營控股企業增加價值年增4.6%；股份制企業增長4.8%，外商及港澳台商投資企業增長0.5%；私人企業增長2.3%。 分產品來看，太陽能電池、充電樁、新能源汽車產量分別增長63.2%、34.2%、26.7%。 9月份，規模以上工業增加價值年增4.5%，增長速度與上月持平，較7月加快0.8個百分點；季增0.36%。 1-8月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額較去年同期下降11.7%，降幅比上半年收窄5.1個百分點，其中8月份年增17.2%。 9月份，製造業採購經理指數為50.2%，較上月上升0.5個百分點，企業生產經營活動預期指數為55.5%。

三、服務業持續較快恢復，接觸型聚集型服務業及現代服務業帶動作用增強

前三季度，服務業增加價值年增6.0%。 其中，住宿和餐飲業，資訊傳輸、軟體和資訊科技服務業，租賃和商務服務業，交通運輸、倉儲和郵政業，金融業增加價值分別增長14.4%、12.1%、9.5%、7.5%、7.0 %。 9月份，服務業生產指數年增6.9%，較上月加快0.1個百分點，增長速度連續2個月回升。 其中，住宿和餐飲業，資訊傳輸、軟體和資訊科技服務業，交通運輸、倉儲和郵政業生產指數分別增長17.7%、11.3%、9.3%。 1-8月份，全國規模以上服務業企業營業收入年增7.2%。 9月份，服務業商務活動指數為50.9%，較上月上升0.4個百分點；業務活動預期指數為58.1%。 其中，水上運輸、郵政、電信廣播電視及衛星傳輸服務、網路軟體及資訊科技服務、貨幣金融服務等產業商務活動指數位於55.0%以上較高景氣區間。

四、市場銷售趨於活躍，服務消費增長較快

前三季度，社會消費品零售總額3,42,107億元，較去年同期增長6.8%。 按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額296,410億元，年增6.7%；鄉村消費品零售額4,5697億元，增長7.4%。 按消費類型分，商品零售30,5002億元，增長5.5%；餐飲收入3,7105億元，增長18.7%。 基本生活類商品銷售穩定增長，限額以上單位服飾鞋帽針紡織品類、糧油食品類商品零售額分別增長10.6%、5.3%。 升級類商品銷售較快增長，限額以上單位金銀珠寶類、運動娛樂用品類、化妝品類商品零售額分別增長12.2%、8.3%、6.8%。 全國網路零售額108198億元，年增11.6%。 其中，實體商品網上零售額9,0435億元，增長8.9%，佔社會消費品零售總額的比重為26.4%。 9月份，社會消費品零售總額年增5.5%，較上月加速0.9個百分點，增速連續2個月加快；季增0.02%。 前三季度，服務零售額年增18.9%。

五、固定資產投資規模持續擴大，高技術產業投資持續較快增長

前三季度，全國固定資產投資（不含農民）3,75,035億元，較去年增長3.1%；扣除價格因素影響，較去年同期增長6.0%。 分領域來看，基礎建設投資年增6.2%，製造業投資增長6.2%，房地產開發投資下降9.1%。 全國商品房銷售面積84,806萬平方米，較去年同期下降7.5%；商品房銷售額89,070億元，下降4.6%。 分產業看，第一產業投資年減1.0%，第二產業投資增長9.0%，第三產業投資增長0.7%。 民間投資下降0.6%；扣除房地產開發投資，民間投資年增9.1%。 高技術產業投資年增11.4%，其中高技術製造業及高技術服務業投資分別增長11.3%、11.8%。 高技術製造業中，航空、太空船及設備製造業，醫療儀器設備及儀器製造業投資分別增長20.7%、17.0%；高技術服務業中，科技成果轉化服務業、專業技術服務業投資分別 增長38.8%、29.6%。 9月份，固定資產投資（不含農民）較上季增長0.15%。

六、貨物進出口整體平穩，貿易結構持續優化

前三季度，貨物進出口總額3,08021億元，較去年同期下降0.2%。 其中，出口176025億元，增長0.6%；進口131996億元，下降1.2%。 進出口相抵，貿易順差44029億元。 民營企業進出口增長6.1%，佔進出口總額的比重為53.1%。 對共建「一帶一路」國家進出口增長3.1%，佔進出口總額的比重為46.5%。 機電產品出口增長3.3%，佔出口總額比重為58.3%，較上年同期增加1.5個百分點。 9月份，進出口總額3,7,425億元，較去年同期下降0.7%；較上季連續2個月增長。 其中，出口21,506億元，年減0.6%；進口15,919億元，下降0.8%。

七、居民消費價格溫和上漲，工業生產者價格降幅連續收窄

前三季度，全國居民消費價格（CPI）較去年同期上漲0.4%。 分類別來看，食品菸酒價格上漲1.1%，衣著價格上漲0.9%，居住價格下降0.1%，生活用品及服務價格上漲0.2%，交通通訊價格下降2.4%，教育文化娛樂價格上漲1.9%，醫療保健 價格上漲1.1%，其他用品及服務價格上漲3.2%。 在食品菸酒價格中，豬肉價格下降6.8%，鮮菜價格下降3.1%，糧食價格上漲1.2%，鮮果價格上漲6.0%。 扣除食品和能源價格後的核心CPI年增0.7%。 9月份，全國居民消費價格較去年同期持平，較上季上漲0.2%。

前三季度，全國工業生產者出廠價格年減3.1%。 其中，9月年減2.5%，降幅比上月收窄0.5個百分點，季增0.4%。 前三季度，工業生產者購買價格年減3.6%。 其中，9月年減3.6%，降幅比上月收窄1.0個百分點，季增0.6%。

八、就業情勢整體平穩，城鎮調查失業率下降

前三季度，全國城鎮調查失業率平均值為5.3%。 9月份，全國城鎮調查失業率為5.0%，較上月下降0.2個百分點，連續2個月下降。 本地戶籍勞動調查失業率為5.1%；外來戶籍勞動力調查失業率為4.9%，其中外來農業戶籍勞動力調查失業率為4.7%。 31個大城市城鎮調查失業率為5.2%，較上月下降0.1個百分點。 全國企業就業人員周平均工作時間為48.8小時。 三季末，外出工作農村勞動力總量18,774萬人，較去年同期增長2.8%。

九、居民收入穩定增長，農村居民收入增長快於城鎮居民

前三季度，全國居民人均可支配所得2,9398元，年比名義增長6.3%；扣除價格因素實際增長5.9%，較上半年加快0.1個百分點。 依常住地分，城鎮居民人均可支配所得3,9428元，年比名義增長5.2%，實際增長4.7%；農村居民人均可支配所得1,5705元，年比名義增長7.6%，實際增長7.3%。 從收入來源來看，全國居民人均工資性收入、經營淨收入、財產淨收入、轉移淨收入分別名義增加6.8%、6.7%、3.7%、5.8%。 全國居民人均可支配所得中位數24,528元，年比名義增長5.4%。

總的來看，前三季國民經濟持續恢復向好，高品質發展紮實推進，為實現全年發展目標打下了堅實基礎。 但也要看到，外部環境更趨複雜嚴峻，國內需求仍顯不足，經濟回升向好基礎仍需鞏固。 下階段，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，圍繞高質量發展這個首要任務和構建新發展格局這個戰略 任務，著力擴大國內有效需求，著力激發經營主體活力，抓好已出台政策落實，不斷推動經濟運作持續好轉、內生動力持續增強、社會預期持續改善、風險隱患持續化解，努力實現全年經濟 社會發展目標。

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