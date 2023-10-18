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港元拆息普遍向下 1個月HIBOR轉跌 隔夜、一周息見1個月低

港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR終止2連升，跌5.56點子至4.96161%，是10月16日後最低，當日報4.93542%。

港元現報7.8244元貶值3點子，曾貶值最多20點子，報7.8261元，亦曾升值最多18點子，報7.8223元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌84.72點子至3.79845%，是9月11日後最低；1星期HIBOR跌17.36點子至4.72988%，是9月12日後最低；2星期HIBOR跌7.55點子至4.86643%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.66點子至5.27548%；6個月期HIBOR升1.43點子至5.36661%；12個月期HIBOR跌0.96點子至5.4797%。

美元指數現報106.188貶值0.062點或0.06%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.4492%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.5138%，終止連續2日擴闊，利差是2023年10月11日後最窄，當日差距為-0.4901%。

對上一次終止連續2日擴闊，是2023年10月11日，當日利差報-0.4901%。

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