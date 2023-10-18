美債息上升，美期向下，港股今早亦跟隨輕微低開，其後內地公布勝預期的第三季GDP數據，在岸人民幣一度升值穿7.3水平，港股亦最多倒升57點，北水轉流出。科指50天線跌穿100天線。
恒指今早低開45點，高位升57點，低位跌147點，高低波幅205點。通訊服務、非必需消費品、衛生保健、實業股推低大市。上升股份比例為14.78%，下跌為33.06%，無升跌為52.15%。
恒指半日跌18點或0.1%，報17754點，大市成交金額441億元；國指跌0點或0.01%，報6093點。恒生科技指數收報3789點，跌1.22%。
藍籌股成交金額193.85億元，佔大市成交43.95%；科指成份股成交金額99.42億元，佔大市成交22.54%；國指成份股成交金額172.64億元，佔大市成交39.14%。
24隻雙櫃台股，總成交0.86億元人民幣，相當於約0.92億港元，佔大市成交的0.21%。
窩輪及牛熊證成交金額減少2.99%，至79.28億元，佔大市成交17.97%。牛熊證成交金額34.62億元，減少2.1%；窩輪成交金額44.65億元，減少3.67%。
騰訊（0700）、美團（3690）、建行（0939）拖累大市。匯控（0005）、比亞迪（1211）、中移動（0941）貢獻恒指較多。
藍籌31隻升，45隻下跌，4隻無升跌。比亞迪（1211）升7.97%，收報260元，是升幅最大的藍籌，聯想（0992）跌7.33%，收報7.97元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股8隻升，20隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是理想（2015）收報133.5元，升2.85%；跌幅最大的是聯想（0992）收報7.97元，跌7.33%。
恒指10天線(17699.54點)升穿20天線(17655.58點)，指數高於10天、20天線。科指50天線(4033.14點)跌穿100天線(4038.16點)。
北水南下合計淨流出14.5億元，終止連續3日流入。南水北上合計淨流出16.09億元人民幣，較上日減少47.37%，連續第4日流出，累計流出175.82億元。
滔搏（6110）最快今日公布業績。收報5.9元，升3.15%。
佳兆業（1638）料未來10年償還境外債現金最多750億人幣，債權人不支持某些條款。收報0.203元，升1.5%。
惠譽下調央企內房保利及萬科（2202）評級至BBB。創上市新低，見7.94元，收報7.98元，跌0.25%。
前蘋果日報總編輯羅偉光，登報向中國創新（1217）向心夫婦道歉。收報0.01元，無升跌。
中國汽車內飾（0048）指與執董黃浩然失聯，3月披露黃正受港政府機構調查。收報0.115元，無升跌。
比亞迪（1211）預告第三季最少賺86億，按年增67%或以上。收報260元，升7.97%。
六福（0590）上季港澳同店銷售增41%，國慶黃金周升近五成唯內地錄高單位數跌幅。收報20.55元，跌0.48%。
安踏（2020）：未來3年FILA目標流水500億。收報93元，升2.25%。
澳門第三季貴賓及中場博彩回復至疫情前近半及93%水平。濠賭股普遍向下，新濠國際發展（0200）收報5.52元，跌0.54%。美高梅中國（2282）收報9.88元，升0.1%。澳博（0880）收報2.72元，跌1.45%。永利澳門（1128）收報6.95元，跌0.71%。銀河娛樂（0027）收報43.35元，跌1.03%。金沙中國（1928）收報20.8元，跌0.95%。
陽光房地產（0435）：整體物業租用率微增至93.4%，續租租金跌1.6%。收報2.34元，跌0.43%。
謝瑞麟（0417）發盈警，料中期轉虧，最少蝕5000萬元。收報0.92元，跌8%。
國美零售（0493）旗下國美電器廣東門店據報全線關閉，供應商貨款未還。創上市新低，見0.043元，收報0.044元，跌10.2%。
破頂股包括，正味集團（2147）創上市新高，見2.76元，收報2.73元，升10.08%；小米集團-W（81810）創上市新高，見12.34元，收報12.28元，升0.49%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1085.1元，收報1085.1元，升0.1%；十月稻田（9676）創上市新高，見25.95元，收報24.95元，升1.42%；北京能源國際（0686）創52周高，見0.248元，收報0.245元，跌0.81%；RAFFLESINTERIOR（1376）創52周高，見0.6元，收報0.55元，升14.58%；鴻承環保科技（2265）創52周高，見0.88元，收報0.81元，跌4.71%；宏強控股（8262）創52周高，見0.495元，收報0.455元，升24.66%；Ｆ山證鐵礦石（3047）創52周高，見21元，收報20.96元，升0.38%。
38隻股份創上市新低，其中十隻包括，合景悠活（3913）低見0.49元，收報0.51元，跌1.92%；第一服務（2107）低見0.3元，收報0.31元，跌4.62%；萬科（2202）低見7.94元，收報7.98元，跌0.25%；奧園（3883）低見0.165元，收報0.169元，跌1.74%；旭輝（0884）低見0.224元，收報0.227元，跌3.4%；中梁（2772）低見0.238元，收報0.255元，升2%；宇華教育（6169）低見0.57元，收報0.58元，跌3.33%；百威（1876）低見14.68元，收報15.04元，跌0.53%；亞洲果業（0073）低見0.03元，收報0.032元，跌8.57%；延長石油國際（0346）低見0.365元，收報0.45元，升8.43%。
47隻股份創52周低，其中十隻包括，金地商置（0535）低見0.249元，收報0.255元，無升跌；佳寧娜（0126）低見0.31元，收報0.33元，跌7.04%；九毛九（9922）低見9.56元，收報9.62元，跌1.84%；呷哺呷哺（0520）低見2.86元，收報2.92元，升0.34%；上海復旦（1385）低見13.42元，收報13.6元，跌0.87%；海豐國際（1308）低見11.9元，收報11.94元，跌1.49%；中遠海發（2866）低見0.82元，收報0.83元，升1.22%；創科實業（0669）低見68.1元，收報68.25元，跌3.05%；中升（0881）低見18.94元，收報19.24元，跌0.1%；澳優（1717）低見2.69元，收報2.9元，升4.32%。
異動股
上升異動股，包括，滇池水務（3768）收報1元，升56.25%；ＫＦＭ金德（3816）收報0.435元，升47.46%；萬華媒體（0426）收報0.076元，升40.74%；志道國際（1220）收報0.023元，升35.29%；森浩集團（8285）收報0.055元，升30.95%；智紡國際控股（8521）收報0.2元，升25%；宏強控股（8262）創52周高，見0.495元，收報0.455元，升24.66%；智城發展控股（8268）收報0.495元，升23.75%；京基智慧文化（0550）收報0.55元，升23.6%；ＷＴ集團（8422）收報0.084元，升23.53%。
下跌異動股，包括，華泰瑞銀（8006）收報0.122元，跌56.43%；慕詩國際（0130）收報0.174元，跌31.76%；匯鑫小貸（1577）收報0.52元，跌28.77%；錦藝集團控股（0565）收報0.285元，跌25%；朗華國際集團（8026）收報0.46元，跌20.69%；景聯集團（1751）收報0.55元，跌20.29%；新愛德集團（8412）收報0.99元，跌18.85%；雅仕維（1993）收報0.86元，跌18.1%；盛洋投資（0174）收報0.285元，跌17.39%；盈滙企業控股（2195）收報0.3元，跌16.67%；新焦點（0360）收報0.196元，跌15.88%。
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