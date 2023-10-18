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金融科技周月底起舉行 料吸引3萬人參與

投資推廣署將於本月31日至11月5日，舉行第八屆香港金融科技周，是次主題為「金融科技新定義」，料將吸引全球超過90個經濟體、3萬名參加者及超過500萬線上觀看次數，其中實體主論壇於11月2日至3日，在香港會議展覽中心實體舉行，料吸引超過300位演講嘉賓和逾540家參展商參與。

投資推廣署今舉行香港金融科技周發布會，署理財經事務及庫務局局長陳浩濂表示，香港金融科技行業正值新時代，不再局限技術層面，而開展現實生活的實際應用，全面提升金融生態系統，發展令人鼓舞。他續指，今屆主題「金融科技新定義」，是為展示領先科技及行業發展機遇提供絕佳平台，彰顯金融科技的實際應用如何提升普及金融、增強客戶體驗及推動可持續發展。

證監會中介機構部發牌科總監兼金融科技組主管黃樂欣表示，為有效推動金融科技發展，證監會將致力協助實施及傳遞清晰和一致的監管框架，務求於市場發展與投資者保護作平衡，該局認為只有當法例透明，才能確保金融科技生態環境成長。她續指，證監會於金融科技周中將注重於代幣化，該局注意到代幣化具有將保險到結算產品生命周期、提升效率的潛力。另外，黃樂欣表示亦留意到有金融機構進行了代幣化和傳統資產試點計劃，有望鼓勵業界在於可擴展、可互通的代幣化解決方案方面取得進步。

出席今屆的金融領袖包括，騰訊（0700）公司副總裁、騰訊金融科技業務負責人林海峰、摩根大通香港行政總裁兼亞太區戰略負責人彭思佳、Crpto.com首席執行官兼聯合創始人Kris Marszalek及高瓴創始合伙人李良等等。

另外，「大灣區日」亦於10月31日復辦，屆時將於深圳舉行整日論壇，並隨後安排一系列參觀國內科技巨頭企業的活動。

 

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