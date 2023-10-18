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王克將出任華僑銀行大中華區行政總裁

華僑銀行公布管理層變動，現任華僑永亨銀行（中國）行政總裁王克，將接替陳永明出任大中華區總裁，現任華僑永亨銀行（中國）副行長兼企業銀行部總經理洪勇翔將出任華僑永亨銀行（中國）署理行政總裁，陳永明將回到新加坡擔任集團行政總裁顧問，上述任命將於2023年11月1日生效。

華僑銀行集團行政總裁黄碧娟表示，王克和洪勇翔是華僑銀行業務的寶貴貢獻者。隨著角色擴大，他們會將華僑銀行的策略重點在大中華區進一步實踐。

王克在2012年加入華僑銀行，擔任中國信息科技部總經理，並在2014始擔任營運與科技部總經理。他於2017年獲任命為珠三角地區總部總經理，隨後於2019年成爲華僑永亨銀行（中國）行政總裁。在他的領導下，核心科技設施和能力得以建立，靈活應對新冠疫情期間對業務的影響。華僑永亨銀行（中國）自2019年以來錄得一倍多的利潤。

洪勇翔在2009年加入華僑銀行。在新加坡任職6年間，曾擔任風險管理、財務和業務發展等職務。在華僑銀行人才發展計劃的規劃下，洪於2015年由新加坡調任至中國。他在2018年被任命為中國區的首席風險控制官，並於2022年成爲企業銀行部總經理。

陳永明任職華僑銀行18年，最先職位為華僑銀行中國區分行總經理，2009年被任命為東北亞洲區域總經理，及後在2021年成立並領導大中華區。此後，陳透過建立交易銀行和開拓新的合作渠道，擴大華僑銀行在東盟及大中華區的交易和投資往來份額。

 

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