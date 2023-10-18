威馬汽車指出，預重整不同於破產重整，是在企業面臨困境的早期階段進行的自救行為，旨在透過重組債務引進策略性投資人，避免破產，實現重生蛻變。

該公司重申，現時核心職位運作正常。 國慶日之後，車機內的部分app確實出現了使用異常情況，公司成立了應急小組，在發現情況的48小時內解決了相關問題，恢復了正常使用。

目前公司的重點包括售後服務、復工復產、出口業務、海外合作、國際融資以及引進策略投資人等事項，已取得一定進展，會尋找合適的時機對外公佈。另外，創辦人沈暉近期工作重心以海外事項為主，不存在跑路海外的情況。

該公司澄清，目前網路上傳聞的威馬融資400億等資訊均為不實訊息，多數報道混淆了融資金額與債權以及債務金額。 相關融資及經營情況公司曾在招股書中公開揭露。

威馬汽車指出，現時正處於預重整關鍵階段，公司將盡力保障用戶、員工、供應商、經銷商及投資人的權益，並感謝媒體和公眾的關注。 對於不實資訊及謠言，將保留追究未及時刪除相關謠言的發布者、轉載者、散播謠言者和相關主體法律責任的權利，透過合法合規途徑維護公司聲譽和形象。

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