moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指收市跌40點 科指跌1.6% 成交888億 南北水齊齊流出

內地公布勝預期GDP數據，港股一度倒升，不過固投見近3年低，碧桂園（2007）將首次違約，市場對內房業仍有憂慮，人民幣升值後急回，加上午後內地股市跌幅擴大，港股雖無跟隨擴大跌幅，但亦無力重拾升勢。以巴雙方互相指摘炸加沙醫院，美期跌0.1至0.26%，油價升逾1.7%，金價升0.8%。利率期貨顯示加息機率降至9.8%，兩年期美債息稍為回落至5.1969厘。南北水齊齊流出，大市成交回升至888億。科指連續第6日陰燭，一個月最長；國指連續第7日陰燭，是2022年10月14日後最長。

恒指今早低開45點，高位升57點，低位跌147點，高低波幅205點。通訊服務、非必需消費品、衛生保健、地產股推低大市。上升股份比例為19.67%，下跌為40.27%，無升跌為40.04%。

恒指收市跌40點或0.23%，報17732點，大市成交金額888億元，較上日增加39.89%，是10月12日1011.19億元成交後最多；國指跌16點或0.28%，報6075點。恒生科技指數收報3771點，跌1.67%。

藍籌股成交金額400.65億元，佔大市成交45.11%；科指成份股成交金額208.83億元，佔大市成交23.51%；國指成份股成交金額358.61億元，佔大市成交40.38%。

24隻雙櫃台股，總成交1.94億元人民幣，相當於約2.07億港元，佔大市成交的0.23%。

窩輪及牛熊證成交金額增加9.33%，至89.35億元，佔大市成交11.24%。牛熊證成交金額40.59億元，增加14.77%；窩輪成交金額48.76億元，增加5.18%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。匯控（0005）、比亞迪（1211）、中移動（0941）貢獻恒指較多。

藍籌30隻升，45隻下跌，5隻無升跌。比亞迪（1211）升6.89%，收報257.4元，是升幅最大的藍籌，聯想（0992）跌10.12%，收報7.73元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股6隻升，23隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報39.3元，升2.34%；跌幅最大的是聯想（0992）收報7.73元，跌10.12%。

恒指10天線(17697.3點)升穿20天線(17654.46點)，10天、20天線失而復得。科指50天線(4032.78點)跌穿100天線(4037.98點)，20天線(3855.51點)將跌穿10天線(3854.52點)，指數低於10天20天線。

北水南下合計淨流出43.27億元，終止連續3日流入。南水北上合計淨流出11.61億元人民幣，較上日減少62.04%，連續第4日流出，累計流出171.34億元。

午後消息股表現

碧桂園（2007）指預計無法按時履行所有境外債義務。碧桂園瀕臨首次違約。收報0.74元，升1.37%。

今早及隔晚消息股表現

滔搏（6110）最快今日公布業績。收報5.92元，升3.5%。

佳兆業（1638）料未來10年償還境外債現金最多750億人幣，債權人不支持某些條款。收報0.194元，跌3%。

惠譽下調央企內房保利及萬科（2202）評級至BBB。創上市新低，見7.93元，收報7.96元，跌0.5%。

前蘋果日報總編輯羅偉光，登報向中國創新（1217）向心夫婦道歉。見52周低0.01元，收報0.01元，無升跌。

中國汽車內飾（0048）指與執董黃浩然失聯，3月披露黃正受港政府機構調查。收報0.115元，無升跌。

比亞迪（1211）預告第三季最少賺86億，按年增67%或以上。收報257.4元，升6.89%。

六福（0590）上季港澳同店銷售增41%，國慶黃金周升近五成唯內地錄高單位數跌幅。收報20.5元，跌0.73%。

安踏（2020）：未來3年FILA目標流水500億。收報94.25元，升3.63%。

澳門第三季貴賓及中場博彩回復至疫情前近半及93%水平。濠賭股普遍向下，新濠國際發展（0200）收報5.43元，跌2.16%。美高梅中國（2282）收報9.88元，升0.1%。澳博（0880）收報2.71元，跌1.81%。永利澳門（1128）收報6.95元，跌0.71%。銀河娛樂（0027）收報43.5元，跌0.68%。金沙中國（1928）收報20.7元，跌1.43%。

陽光房地產（0435）：整體物業租用率微增至93.4%，續租租金跌1.6%。收報2.33元，跌0.85%。

謝瑞麟（0417）發盈警，料中期轉虧，最少蝕5000萬元。收報0.96元，跌4%。

國美零售（0493）旗下國美電器廣東門店據報全線關閉，供應商貨款未還。創上市新低，見0.04元，收報0.041元，跌16.33%。

破頂股表現

破頂股包括，中國春來（1969）創上市新高，見7.6元，收報7.6元，升3.4%；正味集團（2147）創上市新高，見2.9元，收報2.6元，升4.84%；滄港鐵路（2169）創上市新高，見12.32元，收報11.8元，升2.79%；小米集團-W（81810）創上市新高，見12.36元，收報12.36元，升1.15%；安踏體育（82020）創上市新高，見88.4元，收報88.4元，升4%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8547.6元，收報8547.6元，升0.1%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1085.1元，收報1084.2元，升0.01%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見102.65元，收報102.6元，升0.05%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見537.25元，收報537.25元，升0.01%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84406）創上市新高，見101.95元，收報101.95元，升0.05%；十月稻田（9676）創上市新高，見25.95元，收報23.95元，跌2.64%；太睿國際控股（1010）創52周高，見3元，收報2.51元，升39.44%；聯亞集團（0458）創52周高，見2.05元，收報2.05元，無升跌；北京能源國際（0686）創52周高，見0.248元，收報0.246元，跌0.4%；首惠產業金融（0730）創52周高，見0.15元，收報0.147元，升1.38%；巴克１７９８集團（1010）創52周高，見3元，收報2.51元，升39.44%；萬保剛集團（1213）創52周高，見0.54元，收報0.54元，無升跌；RAFFLESINTERIOR（1376）創52周高，見0.6元，收報0.6元，升25%；博耳電力（1685）創52周高，見0.6元，收報0.295元，升29.39%；益美國際控股（1870）創52周高，見1.26元，收報1.26元，升4.13%；鴻承環保科技（2265）創52周高，見0.88元，收報0.85元，無升跌。

破底股方面

54隻股份創上市新低，其中十隻包括，雅生活服務（3319）低見3.95元，收報3.97元，跌7.24%；合景悠活（3913）低見0.49元，收報0.495元，跌4.81%；第一服務（2107）低見0.3元，收報0.305元，跌6.15%；萬科（2202）低見7.93元，收報7.96元，跌0.5%；時代中國（1233）低見0.33元，收報0.345元，跌8%；奧園（3883）低見0.165元，收報0.166元，跌3.49%；旭輝（0884）低見0.215元，收報0.217元，跌7.66%；中梁（2772）低見0.238元，收報0.26元，升4%；宇華教育（6169）低見0.57元，收報0.58元，跌3.33%；捷榮國際（2119）低見0.62元，收報0.64元，升1.59%。

103隻股份創52周低，其中十隻包括，金地商置（0535）低見0.248元，收報0.255元，無升跌；佳寧娜（0126）低見0.31元，收報0.33元，跌7.04%；周大福（1929）低見10.66元，收報10.72元，跌2.55%；依波路（1856）低見1.9元，收報1.9元，無升跌；九毛九（9922）低見9.42元，收報9.47元，跌3.37%；呷哺呷哺（0520）低見2.83元，收報2.85元，跌2.06%；上海復旦（1385）低見13.3元，收報13.5元，跌1.6%；海豐國際（1308）低見11.8元，收報11.94元，跌1.49%；中遠海發（2866）低見0.82元，收報0.82元，無升跌；創科實業（0669）低見67.45元，收報68.5元，跌2.7%。

異動股

上升異動股，包括，太睿國際控股（1010）創52周高，見3元，收報2.51元，升39.44%；ＫＦＭ金德（3816）收報0.395元，升33.9%；醫匯集團（8161）收報0.33元，升32%；博耳電力（1685）創52周高，見0.6元，收報0.295元，升29.39%；森浩集團（8285）收報0.054元，升28.57%；中食民安（8283）見52周低0.105元，收報0.15元，升28.21%；國美金融科技（0628）收報0.221元，升26.29%；中國恒有源集團（8128）收報0.079元，升25.4%；RAFFLESINTERIOR（1376）創52周高，見0.6元，收報0.6元，升25%；萬華媒體（0426）收報0.067元，升24.07%。

下跌異動股，包括，富盈環球集團（1620）收報0.093元，跌41.51%；景聯集團（1751）收報0.445元，跌35.51%；盈滙企業控股（2195）收報0.243元，跌32.5%；慕詩國際（0130）收報0.176元，跌30.98%；錦藝集團控股（0565）收報0.28元，跌26.32%；雅仕維（1993）收報0.8元，跌23.81%；百勤油服（2178）收報0.06元，跌22.08%；俊知集團（1300）收報0.36元，跌21.74%；吉輝控股（8027）收報0.255元，跌21.54%；Ｆ８企業（8347）收報0.09元，跌20.35%；順豐同城（9699）收報7.21元，跌19.89%。

其他報道

金融時報：中國經濟基本面明顯改善 為人幣匯價提供堅實基礎

威馬汽車澄清：未申請破產 不存在創始人跑路海外情況

王克將出任華僑銀行大中華區行政總裁

據報碧桂園指預計無法按時履行所有境外債義務

ASML第三季訂單額急降 遠遜預期

金融科技周月底起舉行 料吸引3萬人參與

碧桂園瀕臨首次違約

政府：正積極釐訂新「資本投資者入境計劃」細節 投資額要求將倍增

恒指半日跌18點 北水轉流出 比亞迪升7%