恒指今早低開45點，高位升57點，低位跌147點，高低波幅205點。通訊服務、非必需消費品、衛生保健、地產股推低大市。上升股份比例為19.67%，下跌為40.27%，無升跌為40.04%。

恒指收市跌40點或0.23%，報17732點，大市成交金額888億元，較上日增加39.89%，是10月12日1011.19億元成交後最多；國指跌16點或0.28%，報6075點。恒生科技指數收報3771點，跌1.67%。

藍籌股成交金額400.65億元，佔大市成交45.11%；科指成份股成交金額208.83億元，佔大市成交23.51%；國指成份股成交金額358.61億元，佔大市成交40.38%。

24隻雙櫃台股，總成交1.94億元人民幣，相當於約2.07億港元，佔大市成交的0.23%。

窩輪及牛熊證成交金額增加9.33%，至89.35億元，佔大市成交11.24%。牛熊證成交金額40.59億元，增加14.77%；窩輪成交金額48.76億元，增加5.18%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。匯控（0005）、比亞迪（1211）、中移動（0941）貢獻恒指較多。

藍籌30隻升，45隻下跌，5隻無升跌。比亞迪（1211）升6.89%，收報257.4元，是升幅最大的藍籌，聯想（0992）跌10.12%，收報7.73元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股6隻升，23隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報39.3元，升2.34%；跌幅最大的是聯想（0992）收報7.73元，跌10.12%。

恒指10天線(17697.3點)升穿20天線(17654.46點)，10天、20天線失而復得。科指50天線(4032.78點)跌穿100天線(4037.98點)，20天線(3855.51點)將跌穿10天線(3854.52點)，指數低於10天20天線。

北水南下合計淨流出43.27億元，終止連續3日流入。南水北上合計淨流出11.61億元人民幣，較上日減少62.04%，連續第4日流出，累計流出171.34億元。

午後消息股表現

碧桂園（2007）指預計無法按時履行所有境外債義務。碧桂園瀕臨首次違約。收報0.74元，升1.37%。

今早及隔晚消息股表現

滔搏（6110）最快今日公布業績。收報5.92元，升3.5%。

佳兆業（1638）料未來10年償還境外債現金最多750億人幣，債權人不支持某些條款。收報0.194元，跌3%。

惠譽下調央企內房保利及萬科（2202）評級至BBB。創上市新低，見7.93元，收報7.96元，跌0.5%。

前蘋果日報總編輯羅偉光，登報向中國創新（1217）向心夫婦道歉。見52周低0.01元，收報0.01元，無升跌。

中國汽車內飾（0048）指與執董黃浩然失聯，3月披露黃正受港政府機構調查。收報0.115元，無升跌。

比亞迪（1211）預告第三季最少賺86億，按年增67%或以上。收報257.4元，升6.89%。

六福（0590）上季港澳同店銷售增41%，國慶黃金周升近五成唯內地錄高單位數跌幅。收報20.5元，跌0.73%。

安踏（2020）：未來3年FILA目標流水500億。收報94.25元，升3.63%。

澳門第三季貴賓及中場博彩回復至疫情前近半及93%水平。濠賭股普遍向下，新濠國際發展（0200）收報5.43元，跌2.16%。美高梅中國（2282）收報9.88元，升0.1%。澳博（0880）收報2.71元，跌1.81%。永利澳門（1128）收報6.95元，跌0.71%。銀河娛樂（0027）收報43.5元，跌0.68%。金沙中國（1928）收報20.7元，跌1.43%。

陽光房地產（0435）：整體物業租用率微增至93.4%，續租租金跌1.6%。收報2.33元，跌0.85%。

謝瑞麟（0417）發盈警，料中期轉虧，最少蝕5000萬元。收報0.96元，跌4%。

國美零售（0493）旗下國美電器廣東門店據報全線關閉，供應商貨款未還。創上市新低，見0.04元，收報0.041元，跌16.33%。

破頂股表現

破頂股包括，中國春來（1969）創上市新高，見7.6元，收報7.6元，升3.4%；正味集團（2147）創上市新高，見2.9元，收報2.6元，升4.84%；滄港鐵路（2169）創上市新高，見12.32元，收報11.8元，升2.79%；小米集團-W（81810）創上市新高，見12.36元，收報12.36元，升1.15%；安踏體育（82020）創上市新高，見88.4元，收報88.4元，升4%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8547.6元，收報8547.6元，升0.1%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1085.1元，收報1084.2元，升0.01%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見102.65元，收報102.6元，升0.05%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見537.25元，收報537.25元，升0.01%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84406）創上市新高，見101.95元，收報101.95元，升0.05%；十月稻田（9676）創上市新高，見25.95元，收報23.95元，跌2.64%；太睿國際控股（1010）創52周高，見3元，收報2.51元，升39.44%；聯亞集團（0458）創52周高，見2.05元，收報2.05元，無升跌；北京能源國際（0686）創52周高，見0.248元，收報0.246元，跌0.4%；首惠產業金融（0730）創52周高，見0.15元，收報0.147元，升1.38%；巴克１７９８集團（1010）創52周高，見3元，收報2.51元，升39.44%；萬保剛集團（1213）創52周高，見0.54元，收報0.54元，無升跌；RAFFLESINTERIOR（1376）創52周高，見0.6元，收報0.6元，升25%；博耳電力（1685）創52周高，見0.6元，收報0.295元，升29.39%；益美國際控股（1870）創52周高，見1.26元，收報1.26元，升4.13%；鴻承環保科技（2265）創52周高，見0.88元，收報0.85元，無升跌。

破底股方面

54隻股份創上市新低，其中十隻包括，雅生活服務（3319）低見3.95元，收報3.97元，跌7.24%；合景悠活（3913）低見0.49元，收報0.495元，跌4.81%；第一服務（2107）低見0.3元，收報0.305元，跌6.15%；萬科（2202）低見7.93元，收報7.96元，跌0.5%；時代中國（1233）低見0.33元，收報0.345元，跌8%；奧園（3883）低見0.165元，收報0.166元，跌3.49%；旭輝（0884）低見0.215元，收報0.217元，跌7.66%；中梁（2772）低見0.238元，收報0.26元，升4%；宇華教育（6169）低見0.57元，收報0.58元，跌3.33%；捷榮國際（2119）低見0.62元，收報0.64元，升1.59%。

103隻股份創52周低，其中十隻包括，金地商置（0535）低見0.248元，收報0.255元，無升跌；佳寧娜（0126）低見0.31元，收報0.33元，跌7.04%；周大福（1929）低見10.66元，收報10.72元，跌2.55%；依波路（1856）低見1.9元，收報1.9元，無升跌；九毛九（9922）低見9.42元，收報9.47元，跌3.37%；呷哺呷哺（0520）低見2.83元，收報2.85元，跌2.06%；上海復旦（1385）低見13.3元，收報13.5元，跌1.6%；海豐國際（1308）低見11.8元，收報11.94元，跌1.49%；中遠海發（2866）低見0.82元，收報0.82元，無升跌；創科實業（0669）低見67.45元，收報68.5元，跌2.7%。

異動股

上升異動股，包括，太睿國際控股（1010）創52周高，見3元，收報2.51元，升39.44%；ＫＦＭ金德（3816）收報0.395元，升33.9%；醫匯集團（8161）收報0.33元，升32%；博耳電力（1685）創52周高，見0.6元，收報0.295元，升29.39%；森浩集團（8285）收報0.054元，升28.57%；中食民安（8283）見52周低0.105元，收報0.15元，升28.21%；國美金融科技（0628）收報0.221元，升26.29%；中國恒有源集團（8128）收報0.079元，升25.4%；RAFFLESINTERIOR（1376）創52周高，見0.6元，收報0.6元，升25%；萬華媒體（0426）收報0.067元，升24.07%。

下跌異動股，包括，富盈環球集團（1620）收報0.093元，跌41.51%；景聯集團（1751）收報0.445元，跌35.51%；盈滙企業控股（2195）收報0.243元，跌32.5%；慕詩國際（0130）收報0.176元，跌30.98%；錦藝集團控股（0565）收報0.28元，跌26.32%；雅仕維（1993）收報0.8元，跌23.81%；百勤油服（2178）收報0.06元，跌22.08%；俊知集團（1300）收報0.36元，跌21.74%；吉輝控股（8027）收報0.255元，跌21.54%；Ｆ８企業（8347）收報0.09元，跌20.35%；順豐同城（9699）收報7.21元，跌19.89%。

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