報道引述一位財富管理公司負責人表示，外國人來港的意欲不大，內地人亦然。此前，政府通過家族辦公室稅務寬減條例，並於未來3年向投資推廣署提供1億元，以吸引更多家族辦公室來港設立辦事處。惟業內人士認為，有關措施缺乏新意，並沒有為投資者帶來新誘因，反觀新加坡，當地早於3年前已著手吸引超級富豪，至去年底已有1100個家族辦公室在當地成立辦事處。

報道引述投資推廣署轄下Family Office HK團隊表示，未有家族辦公室的統計數據可以提供，但家族辦公室對在本港成立辦事處的興趣激增，並接獲來自不同地區查詢，包括內地、美洲、歐洲、中東和東南亞，但無披露有多少查詢已經落實。

報道亦引述本港國際銀行表示，他們發現家族辦公室計劃的查詢有所增加，但拒絕透露實際數字。

有調查顯示，中美的緊張關係亦是令財富管理機構及家族辦公室憂慮的原因。有財富管理公司負責人表示，曾接見同一家族辦公室下多名客戶，多數都要求將資金遷出中國。

新加坡最大律師事務所之一Dentons Rodyk & Davidson的高級合夥人Kia Meng Loh亦指，對於尚未在內地以外地區成立家族辦公室的客戶而言，考慮到資金的安全性，選擇新加坡較香港為佳。

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