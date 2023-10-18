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安樂工程收購兩家英國升降機公司

機電工程服務供應商安樂工程（1977）宣佈，集團旗下升降機、自動梯及自動人行道國際品牌Anlev Elevator Group收購兩間位於英國的升降機公司，現持有JCW Lifts Ltd的51%股權及Precision Lift Services Ltd之100%股權。JCW的總部位於約克郡，主要業務集中於倫敦、曼徹斯特、利茲及其他英國重要城市，為高層建築項目安裝各類型客運及貨運升降機；Precision的總部則位於埃塞克斯郡，於英格蘭東南部銷售各類型升降機，並提供現代化、維修及例行保養等全面服務。

該集團指，是次收購，貫徹集團「邁向國際」的發展策略。Anlev將為新收購的兩間公司提供更廣泛的設計及產品系列，進一步增強兩者的實力及業務規模。在進軍國際方面，該集團早於2020年成立 Anlev（UK）Limited，進軍歐洲市場，在之前一年，更首次透過與美國紐約最大獨立升降機及自動梯公司之一Transel Elevator & Electric Inc.達成夥伴關係，進軍海外市場。其Anlev品牌的產品由旗下位於南京的生產設施製造，出口至遍佈六大洲逾20個國家。

安樂工程主席潘樂陶表示，他們最近於曼徹斯特、伯明翰及倫敦成功獲得並執行大型升降機合約。透過收購JCW和Precision，Anlev Elevator Group將為英國客戶提供全面的一站式升降機及自動梯服務，同時奠定他們於歐洲市場的據點。Anlev將繼續尋求具協同效益且符合集團策略目標及價值的業務夥伴，並物色新經銷商，進一步推展全球擴張計劃。