該集團指，是次收購，貫徹集團「邁向國際」的發展策略。Anlev將為新收購的兩間公司提供更廣泛的設計及產品系列，進一步增強兩者的實力及業務規模。在進軍國際方面，該集團早於2020年成立 Anlev（UK）Limited，進軍歐洲市場，在之前一年，更首次透過與美國紐約最大獨立升降機及自動梯公司之一Transel Elevator & Electric Inc.達成夥伴關係，進軍海外市場。其Anlev品牌的產品由旗下位於南京的生產設施製造，出口至遍佈六大洲逾20個國家。

安樂工程主席潘樂陶表示，他們最近於曼徹斯特、伯明翰及倫敦成功獲得並執行大型升降機合約。透過收購JCW和Precision，Anlev Elevator Group將為英國客戶提供全面的一站式升降機及自動梯服務，同時奠定他們於歐洲市場的據點。Anlev將繼續尋求具協同效益且符合集團策略目標及價值的業務夥伴，並物色新經銷商，進一步推展全球擴張計劃。